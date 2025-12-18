Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in der Eurozone ist vor der letzten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) im auslaufenden Jahr nicht weiter gestiegen, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Im November hätten sich die Preise für Waren und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahresmonat erneut um durchschnittlich 2,1% erhöht, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitgeteilt habe. Zuvor sei in einer ersten Schätzung noch ein Anstieg auf 2,2% erwartet worden. ...

