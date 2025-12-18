Torsten Eder, Leiter Elektrifizierte Antriebssysteme bei Mercedes-Benz, verlässt das Unternehmen zum 1. Mai 2026 auf eigenen Wunsch. Seine Nachfolge steht bereits fest. Zudem gibt es weitere Wechsel im Top-Management der Stuttgarter - unter anderem in der Design-Abteilung. Die Neubesetzungen betreffen allesamt die Ebene unterhalb des Konzernvorstands, allerdings sind einige Schlüsselpositionen darunter. Für die Elektromobilität relevant ist der Abgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
