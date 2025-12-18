Wiesbaden (ots) -In vielen Haushalten kommt an Weihnachten oder Silvester ein Fondue auf den Tisch. Doch das Festessen kann in einer Katastrophe enden, wenn sich das heiße Fett selbst entzündet. Das Infocenter der R+V Versicherung warnt: Wird der Brand mit Wasser gelöscht, besteht sogar Explosionsgefahr - mit hohen Stichflammen.Während die letzten Vorbereitungen für den Silvesterabend laufen, wird in der Küche nebenbei schon der Fonduetopf mit Öl oder Fett erwärmt: Eine gefährliche Idee - weil das Fett schnell zu heiß wird. "Dann kann es in Brand geraten, ganz ohne Zündquelle", sagt Jan Hohmann, Brandschutzingenieur bei der R+V Versicherung. Schwere Verletzungen oder Wohnungsbrände sind mögliche Folgen. Er rät deshalb, den Fonduetopf niemals unbeaufsichtigt auf dem Herd oder dem Stövchen stehen zu lassen und die Temperatur des Inhalts im Auge zu behalten. Sobald das Fett um den Kochlöffel Bläschen schlägt, ist es heiß genug.Auf keinen Fall mit Wasser löschenKommt es zu einem Fettbrand, sind klassische Löschversuche sehr gefährlich: Schon eine kleine Menge Wasser kann eine heftige Reaktion mit Stichflammen auslösen. "Gelangt Wasser in sehr heißes Öl, verdampft es extrem schnell. Dadurch verteilt sich das heiße Öl fein zerstäubt und entzündet sich schlagartig. Die Folge ist eine Fettexplosion", erläutert R+V-Experte Hohmann. Besser sind ein passender trockener Deckel oder eine Löschdecke - das Feuer erstickt. Alternativ kann auch ein Löschspray der Brandklasse F verwendet werden.Weitere Tipps des R+V-Infocenters:- Der Topf mit dem heißen Fett sollte immer kippsicher auf einer feuerfesten Unterlage stehen. Am besten füllt man den Fonduetopf nur etwa zur Hälfe mit Fett, um heiße Spritzer zu vermeiden.- Den Kopf nicht über heißes Fett halten. Kochhandschuhe schützen Hände und Arme vor Fettspritzern.- Heißes Fett oder Öl nie mit kaltem auffüllen. Keine nassen Lebensmittel oder eisgekühlten Zutaten ins heiße Öl geben. Das ist genauso gefährlich wie Wasser.- Generell ist Brennpaste als Hitzequelle wesentlich sicherer als der leichtentzündliche Spiritus. Am sichersten sind Elektro-Fondues.- Fondue-Fett gehört in den Hausmüll, nicht in den Abfluss.Pressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131ruv-infocenter@arts-others.dehttp://infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63400/6182081