Die Ford-Aktie notiert aktuell bei 11 EUR und steht erneut im Mittelpunkt der Anlegerdebatte. Der US-Autobauer hat mehrere ambitionierte Elektroprojekte gestoppt, Belegschaften entlassen und Milliardeninvestitionen neu ausgerichtet. Statt kompromisslos auf Elektroautos zu setzen, rückt Ford nun wieder Trucks und Hybridmodelle in den Fokus. Für Investoren stellt sich die Frage, ob dieser Kurswechsel die überfällige Korrektur oder ein Eingeständnis ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.