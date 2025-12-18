Original-Research: GBC Insider Focus Index - von GBC AG



18.12.2025 / 11:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu GBC Insider Focus Index Unternehmen: GBC Insider Focus Index ISIN: DE000SLA2JE2 Anlass der Studie: GBC Insider Focus Index (Dezember 2025) Letzte Ratingänderung: Analyst: Niklas Ripplinger, Cosmin Filker

Die beiden Strategie-Portfolios GBC Top 30 und Top 40 European Insiders basieren auf der erfolgreichen Directors Dealings Value Strategie und implementiert diese auf europäischer Basis. Die Anlagestrategie folgt den Insidertrades der größten europäischen Unternehmen im Euro-Raum. Aus dieser Liste werden die Top 30 bzw. Top 40 Unternehmen herausgefiltert und ins Portfolio aufgenommen.



GBC Top 30 European Insiders: Performance seit Start: +84,0 %

GBC Top 40 European Insiders: Performance seit Start: +67,8 %



Das UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat basiert auf der GBC Directors' Dealings Value Strategy und beinhaltet die daraus selektierten Top 30 Value-Werte. Bei der Auswahl werden zusätzlich fundamentale Ergebnis-, Rendite- und Substanzkennzahlen berücksichtigt. Die maßgeblichen Value-Selektionskriterien sind der Substanzwert (Kurs/Buchwert-Verhältnis) sowie die Dividendenrendite (aktuelle und erwartete Ausschüttung). Die Performance seit 5 Jahren liegt bei 5,92%.



Insider Aktie im Fokus: Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609)

Starke Neukundenzuwächse leiten Wachstumsphase ein - nachhaltige Profitabilität ab 2027 in Sicht



Die Smartbroker-Gruppe betreibt mit dem Smartbroker einen mehrfach ausgezeichneten Online-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das breite Produktspektrum klassischer Broker mit den günstigen Konditionen moderner Neobroker verbindet. Mit rund 250.000 Depots und einem Kundenvermögen von etwa 14,0 Mrd. Euro zählt das Berliner Unternehmen bereits wenige Jahre nach Marktstart zu den führenden Anbietern im deutschen Neobroker-Segment. Neben dem Brokerage-Geschäft betreibt die Gruppe mit wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de vier reichweitenstarke Finanzportale samt Apps. Diese erreichten 2024 insgesamt 2,5 Mrd. Seitenaufrufe und im laufenden Jahr 2025 durchschnittlich 245 Mio. Seitenaufrufe pro Monat. Mit zuletzt rund 4,5 Mio. monatlichen Nutzern ist die Smartbroker-Gruppe der größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält zugleich die größte Finanz-Community.



Das hybride Geschäftsmodell aus Media- und Brokerage-Segment ermöglicht eine hohe operative Effizienz und starke Synergiepotenziale. Die Portale fungieren als konzerneigener Lead-Kanal, wodurch die Kundengewinnungskosten (CAC) im Vergleich zu Wettbewerbern signifikant reduziert werden. Der Ausbau der inhaltlichen Verknüpfung zwischen Portalen und Smartbroker+, wie etwa durch die Integration von Marktanalysen, News-Feeds und Community-Funktionen direkt in die Handelsplattform, erhöht zugleich die Nutzerbindung und Transaktionsfrequenz.



Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Smartbroker Holding AG einen Umsatzanstieg auf 52,48 Mio. € (VJ: 46,54 Mio. €), getragen von der erfolgreichen Migration auf Smartbroker+ und einer zunehmenden Handelsaktivität der Kunden. Das EBITDA erhöhte sich deutlich auf 8,97 Mio. € (VJ: 1,35 Mio. €), was den Übergang von der Aufbau- zur Skalierungsphase markiert. Zudem stieg der operative Cashflow auf 9,99 Mio. € (VJ: 2,10 Mio. €). Nach dem erfolgreichen Relaunch des Smartbroker+ und der Konsolidierung der technischen Basis steht 2025 im Zeichen des beschleunigten Wachstums und der gezielten Marktdurchdringung.



Der Wachstumspfad setzte sich im ersten Halbjahr 2025 mit hoher Dynamik fort. Der Konzern erzielte Umsatzerlöse von 32,31 Mio. € (VJ: 25,51 Mio. €), was einem Zuwachs von 26,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Wachstum wurde erneut maßgeblich vom Transaktionsgeschäft getragen, das im Zuge der fortgesetzten Marktdurchdringung des Smartbroker+ kräftig zulegte.



Das operative EBITDA nach Kundengewinnungskosten belief sich auf 0,06 Mio. € (VJ: 2,92 Mio. €) was einer Marge von 0,2% entspricht. Der Rückgang ist Ausdruck der konsequenten Wachstumsstrategie, die auf eine beschleunigte Skalierung der Smartbroker+-Kundenbasis abzielt. Ende November hat die Smartbroker AG nun erneut ihre Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr angehoben. Der Vorstand erwartet nun einen Umsatz zwischen 65,0 bis 70,0 Mio. € (zuvor: 60,0 bis 66,0 Mio. €). Auch beim EBITDA rechnet der Vorstand nun mit -1,5 bis 1,5 Mio. € (zuvor: -3,0 bis 0 Mio. €).



Vor der neusten Prognoseanhebung gab es zwei Insidersignale bei der Smartbroker Holding AG. Auf einem Kursniveau um ca. 12,0 0 € wurden Insiderkäufe für 480.000 € getätigt. Dies unterstreicht nochmals die Zuversicht in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Aktuell notiert die Aktie bei 14,90 €. Damit bleiben die Aktien der Smartbroker Holding AG in unserem GBC Insider Focus Index.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20251218_Insiderupdate_Dezember



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de



++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Uhrzeit der Fertigstellung: 18.12.2025 (09:36 Uhr)

Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung: 18.12.2025 (11:00 Uhr)



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News