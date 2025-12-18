Mainz (ots) -Internationale Würdigung für Professor Peter Arens, Leiter der Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft im ZDF: Im Dezember ehrte ihn der World Congress of Science and Factual Producers (WCSFP) mit einem Lifetime Achievement Award. Durch seine Innovationskraft und in seiner Führungsrolle im ZDF habe sich Peter Arens international einen beispiellosen Ruf auf dem Gebiet der Wissenschafts- und Geschichtsproduktionen erarbeitet, heißt es in der Begründung der Jury. Mit dem Preis wolle der WCSFP das Engagement und die Kreativität des ZDF-Wissenschaftschefs auszeichnen.Peter Arens: "Mein Antrieb ist seit Jahrzehnten die Vermittlung von Wissenschaft und Kultur, insbesondere mit unserer Marke 'Terra X'. Auf inzwischen auch den digitalen Plattformen versuchen wir, unserem Publikum auf unterhaltsame und immer wieder überraschende Weise wissenschaftliche Fakten und ein modernes Kulturverständnis nahezubringen. Denn beides gehört zum Kern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks."Seine erste "Terra X"-Produktion drehte Peter Arens 1995 über den Stamm der Zulu in Südafrika. Danach widmete er sich im ZDF zunehmend der Entwicklung großer, auch internationaler Wissenschaftsdokumentation für die Primetime. 2006 übernahm Arens die Hauptredaktion Kultur und Wissenschaft (seit 2017 Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft) und ist unter anderem verantwortlich für die Sendungsformate "Terra X", "Terra X History", "Terra X Harald Lesch", "Terra Xplore", die Zeitgeschichtsdokumentationen am Dienstag um 20.15 Uhr, "37 Grad" und "Precht". Zu seiner Hauptredaktion gehören ebenfalls die Sendungen "nano" und die "Wissenschaftsdokumentation" in 3sat. Seit 2007 leitet er den Studiengang "Journalistischer Film" an der Filmakademie Baden-Württemberg.Der World Congress of Science and Factual Producers gilt als eine der weltweit führenden Fachkonferenzen für Wissenschaftskommunizierende. Hierin vertreten sind unter anderem National Geographic, PBS, BBC, NHK Japan und France Télévisions. In diesem Jahr fand sie in Rio de Janeiro in Brasilien statt.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Weitere Informationen- Biografie (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/arens-prof-peter) von Professor Peter Arens- Informationen über den WCSFP (https://wcsfp.com/)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6182097