Es gibt doch tatsächlich einen Analysten, der den beiden Krisenwährungen Gold und Silber einen jahrelangen Bärenmarkt prognostiziert. Nachfolgend erfahren Sie seine Argumente und was davon zu halten ist. Avi Gilburt, ein langjähriger technischer Analyst und Verfechter der Elliott-Wellen-Analyse, ist der Ansicht, dass der aktuelle Anstieg bei Gold und Silber zwar weitergehen könnte, aber sich der Edelmetallmarkt seinem Ende eines sehr langen Zyklus ...

