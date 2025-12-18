In den letzten fünf Handelstagen geriet die Micron-Aktie unter massiven Verkaufsdruck und gab in Summe fast -15% ab. Doch am Donnerstagmorgen ist der Speicherhersteller mit einem Kursplus von +10% im europäischen Handel die klare Nummer 1 im S&P 500. Was steckt hinter der starken Trendwende und können Anleger nun auf ein neues Allzeithoch hoffen? Bärenstarke Zahlen Auslöser des satten Kurssprungs sind die starken Zahlen für das erste Quartal des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de