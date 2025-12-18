In den letzten fünf Handelstagen geriet die Micron-Aktie unter massiven Verkaufsdruck und gab in Summe fast -15% ab. Doch am Donnerstagmorgen ist der Speicherhersteller mit einem Kursplus von +10% im europäischen Handel die klare Nummer 1 im S&P 500. Was steckt hinter der starken Trendwende und können Anleger nun auf ein neues Allzeithoch hoffen? Bärenstarke Zahlen Auslöser des satten Kurssprungs sind die starken Zahlen für das erste Quartal des ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.