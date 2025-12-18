Die Schufa darf Daten über Zahlungsverzögerungen weiter speichern, auch wenn die Schulden bereits bezahlt worden sind. Mit dieser Entscheidung stärkte der BGH heute die gängige Praxis von Auskunfteien. Wer eine Wohnung sucht oder einen Kredit beantragt, kennt ihn: den Schufa-Score. Der Wert zeigt Unternehmen und Banken, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Kunde Rechnungen und Kredite pünktlich bezahlen wird. Wie der Schufa-Score zustande kommt, ist ...

