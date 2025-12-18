DJ SENTIMENT/Wenig Änderungen - US-Anleger ungebremst bullish

DOW JONES--Nahezu unverändert bullish hat sich die Anlegerstimmung an der Wall Street gezeigt. Wie die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt, waren 44,1 Prozent der Anleger in der vergangenen Woche bullish. Das ist wie in den zwei Wochen davor ein Bullen-Lager von über 44 Prozent. Angesichts der zeitweisen Kursverluste bei KI-Titeln ist das bemerkenswert. Das Bären-Lager stieg nur leicht an auf 33,2 Prozent an, was nicht weit entfernt vom historischen Mittelwert von 31 Prozent liegt. Die Stimmungsverschiebung ging nur auf Kosten der zuvor neutralen Anleger.

Anders sieht es in Deutschland aus, wo Sentiment-Experte Joachim Goldberg eine "heimische Zurückhaltung und internationale Risikofreude" feststellt. Deutsche Blue-Chips stünden mehr oder wenig kaum verändert zur Vorwoche, auch wenn es zwischendurch mal kurz nach oben gegangen sei.

Von den befragten Profis hätten sich 10 Prozent aus ihren Short-Engagements zurückgezogen und 8 Prozent seien sogar auf die Long-Seite gewechselt. "Nicht aus der Not heraus, sondern mit deutlichen Gewinnen", vermutet Goldberg. Der Sentiment-Index dieser Gruppe sei auf plus 16 Punkte gestiegen. Anders die Privaten, die zu 10 Prozent Aktien verkauft haben und zum Jahresende ihre Bücher zum Teil schon zugeklappt haben. Goldberg wertet die Stimmungslage insgesamt als "neutral bis pessimistisch" und sieht keine Schieflagen.

Insgesamt relevanter ist für ihn die Haltung der internationalen Investoren, die wieder vermehrt Aktien und auch europäische, kaufen. Allerdings sei deren Kassenbestand mittlerweile so niedrig wie selten, was eine klassische Kontraindikation sei. Für die nächsten Tage ist der Sentiment-Experte aber verhalten optimistisch.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 04:48 ET (09:48 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.