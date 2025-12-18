Dennis Riedl: Silber über 60 USD: Riedl sieht Potenzial bis 150 USD

Anzeige / Werbung
Volumen-Indikator zeigt keine Top-Signale - Inflationsbereinigt ist noch viel Luft nach oben
Silber hat die 60-USD-Marke geknackt - und Dr. Dennis Riedl sieht noch viel Potenzial. Sein Volumen-Indikator signalisiert: Die Rally ist noch nicht vorbei.
Über 60 USD - und kein Ende in Sicht
"Silber hat die 60 Dollar durchbrochen", konstatiert Riedl. Doch anders als viele erwarten, sieht er keine Anzeichen für ein baldiges Top. "Mein Volumen-Indikator zeigt keine Warnsignale."
Volumen-Indikator als Frühwarnsystem
Riedl nutzt einen proprietären Volumen-Indikator, der historisch Tops zuverlässig vorhergesagt hat. "Wenn das Volumen bei steigenden Kursen abnimmt, ist Vorsicht geboten", erklärt er. Aktuell: Volumen steigt mit den Kursen - bullisches Signal.
150 USD inflationsbereinigt möglich
Rechnet man das 1980er Hoch inflationsbereinigt, läge Silber bei 150 USD. "Wir sind noch weit davon entfernt", betont Riedl. Das historische Potenzial ist enorm.
Strukturelle Defizite treiben Nachfrage
Die fundamentale Story bleibt intakt: Solarindustrie verbraucht massiv Silber, neue Minen fehlen, Recycling reicht nicht. "Die strukturellen Defizite werden 5-10 Jahre anhalten", prognostiziert Riedl.
Industrienachfrage wächst exponentiell
Photovoltaik, Elektronik, 5G-Infrastruktur - überall wird Silber gebraucht. "Die Industrienachfrage steigt schneller als das Angebot", analysiert Riedl. Das treibt die Preise strukturell.
Monetäre Nachfrage erwacht
Neben der Industrienachfrage entdecken Investoren Silber als Inflationsschutz neu. "Die monetäre Komponente wird stärker", so Riedl. ETF-Zuflüsse steigen, physische Nachfrage wächst.
Keine Top-Signale erkennbar
Technisch und fundamental sieht Riedl keine Anzeichen für ein baldiges Top. "Solange der Volumen-Indikator grün bleibt, bleibe ich investiert", erklärt er. Die Rally hat noch Beine.
Risiken im Blick behalten
Rezession könnte Industrienachfrage dämpfen, technologische Substitution ist möglich, Volatilität bleibt hoch. "Silber ist nichts für schwache Nerven", mahnt Riedl. Stop-Loss-Marken setzen.
Fazit
Silber hat 60 USD durchbrochen und Dr. Dennis Riedl sieht weiteres Potenzial bis 150 USD inflationsbereinigt. Sein Volumen-Indikator zeigt keine Top-Signale, strukturelle Defizite und wachsende Industrienachfrage treiben die Rally. Die Edelmetallrally ist intakt - aber Volatilität bleibt.
