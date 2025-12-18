Die Reform der privaten Altersvorsorge hat das Kabinett passiert - und ordnet die bisherigen Strukturen der Produktlandschaft grundlegend neu. Das IVFP detailliert die Reform und, inklusive der neuen Förderlogik, und stellt klar, warum Beratung weiterhin das A und O für die Wahl der passenden Vorsorge bleibt. Eine Kolumne von Prof. Michael Hauer, Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP)Das Bundeskabinett hat am 17.12.2025 den Entwurf zur Reform der privaten Altersvorsorge ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.