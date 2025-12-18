Die Haftpflichtkasse will ihre digitale Transformation beschleunigen und hat zum 01.01.2026 eine neue Schlüsselposition mit Nicolas Pöltl besetzt. Er übernimmt die Leitung des Kompetenzfeldes KI & Datenstrategie im Unternehmen. Die Haftpflichtkasse VVaG besetzt zum 01.01.2026 eine neue Schlüsselposition im Unternehmen: Nicolas Pöltl übernimmt die Leitung des Kompetenzfeldes KI & Datenstrategie. Ziel dieses Schrittes ist die Beschleunigung der digitalen Transformation. Den vollständigen Artikel lesen ...
