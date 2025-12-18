Bereits seit Längerem gab es Spekulationen, nun ist es offiziell: Der Marktbetreiber der US-Technologiebörse Nasdaq will den Handel fast rund um die Uhr im dritten Quartal 2026 einführen. Dazu wurde ein entsprechender Antrag gestellt. DER AKTIONÄR erklärt, ob sich das für das Unternehmen auszahlen dürfte.Die Nasdaq ist die größte Technologiebörse der Welt. Dahinter steht der gleichnamige Konzern, der noch zahlreiche andere Börsenplätze in den Vereinigten Staaten und Europa betreibt. Bei der Aufsichtsbehörde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...