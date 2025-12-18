CECONOMY hat das Geschäftsjahr 2024/25 erfolgreich abgeschlossen und bestätigt damit die positive Entwicklung, die in den vorläufigen Ergebnissen zu sehen war. Der Gruppenumsatz stieg auf 23,1 Milliarden EUR mit positivem organischem Wachstum, während die Bruttomarge auf 18,0 % (bereinigt: 18,3 %) verbessert werden konnte, was durch margenstärkere Geschäftsfelder wie Services & Solutions, Retail Media und Marketplace unterstützt wurde. Das bereinigte EBIT erhöhte sich auf 378 Millionen EUR, während das berichtete EBIT durch einmalige Posten belastet wurde, die hauptsächlich mit Polen und Transaktionskosten im Zusammenhang mit JD.com verbunden sind. Die Cash-Generierung hat sich erheblich gestärkt, und der leasingbereinigte freie Cashflow erreichte 337 Millionen EUR. Das Management erwartet ein moderates Umsatzwachstum und ein bereinigtes EBIT von rund 500 Millionen EUR im Geschäftsjahr 2025/26, angetrieben durch inkrementelle, margenstärkere Beiträge, im Einklang mit dem Mehrjahres-Plan. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ceconomy-ag





© 2025 mwb research