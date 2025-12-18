Die britische Regierung will die ursprünglich für 2027 geplante Überprüfung ihrer Verkaufsziele für Elektrofahrzeuge bereits 2026 beginnen, um "auf die Automobilindustrie einzugehen". Die Maßnahme soll aber nichts an der für 2035 geplanten Ausmusterung neuer Verbrennungsmotoren ändern. Die britische Regierung wird im nächsten Jahr mit einer Überprüfung ihrer Verkaufsziele für Elektrofahrzeuge beginnen und diesen Prozess nach anhaltendem Druck seitens ...

