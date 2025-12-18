Die Europäische Kommission hat die beihilferechtliche Genehmigung für den Bau von Nutzfahrzeug-Ladestationen an unbewirtschafteten Rastplätzen entlang der deutschen Autobahnen erteilt. Der Bund will dort E-Lkw-Lader mit bis zu 1,6 Milliarden Euro fördern. Mit der Genehmigung nach den EU-Beihilfevorschriften kann die geplante Förderung des Bundes an den Start gehen. Wenn ein Land mit einer staatlichen Förderung derart in einem Markt eingreifen will, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net