Die Europäische Kommission hat die beihilferechtliche Genehmigung für den Bau von Nutzfahrzeug-Ladestationen an unbewirtschafteten Rastplätzen entlang der deutschen Autobahnen erteilt. Der Bund will dort E-Lkw-Lader mit bis zu 1,6 Milliarden Euro fördern. Mit der Genehmigung nach den EU-Beihilfevorschriften kann die geplante Förderung des Bundes an den Start gehen. Wenn ein Land mit einer staatlichen Förderung derart in einem Markt eingreifen will, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.