Die ServiceNow-Aktionäre dürften sich heute die Augen reiben: Auf zahlreichen Börsenportalen notiert die Aktie 80 Prozent im Minus. Grund dafür ist jedoch kein Horror-Kursverlust, sondern ein simpler Aktiensplit. DER AKTIONÄR beleuchtet die Details zum Aktiensplit seines Depotwerts. Mit dem Split reagiert das im KI-Sektor stark engagierte Unternehmen auf den hohen Aktienkurs. In den vergangenen drei Jahren hat sich die ServiceNow-Aktie nahezu verdoppelt - und lag zuletzt bei rund 782 Dollar. Trotz ...

