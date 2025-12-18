© Foto: Richard Drew/AP/dpa

DoorDash bringt den Lebensmitteleinkauf direkt in ChatGPT. Nutzer bestellen Zutaten per Chat. Die Kooperation zeigt, wie rasant Künstliche Intelligenz den Handel verändert.DoorDash verkündete am Mittwoch eine strategische Partnerschaft mit OpenAI. Der Lieferdienst integriert eine eigene Einkaufsfunktion direkt in ChatGPT. Die Nutzer können nach Rezepten oder Mahlzeiten fragen. Anschließend lassen sie die passenden Zutaten über DoorDash bestellen. Die komplette Bestellung läuft im Chat. Nutzer füllen ihren Warenkorb und schließen den Kauf über die DoorDash-App ab, ohne den Dialog zu verlassen. Die Aktie von DoorDash schloss am Mittwoch mit einem Minus von knapp drei Prozent bei 221,30 …