Brüssel/Bonn (ots) -Andrius Kubilius fordert eine militärische Stärkung der Staaten an der Ostflanke der Europäischen Union. Der EU-Kommissar für Verteidigung und Raumfahrt sagte im Interview mit dem Fernsehsender phoenix, dass die Länder an der Ostflanke Priorität genießen würden, wenn über die Entwicklung von Verteidigungskapazitäten gesprochen werde. Diese Länder seien den russischen Bedrohungen am allerersten ausgesetzt. Alle Länder der Ostflanke, einschließlich der Ukraine verteidigten nicht nur sich selbst, sondern die gesamte Europäische Union. Das sei der Grund, warum die Solidarität der anderen Länder, die nicht an der Grenze zu Russland liegen, ganz wichtig sei.Die EU müsse stark sein, wenn sie Frieden wolle, erklärte Andrius Kubilius. Man dürfe nicht zulassen, dass Putin die Schwäche der EU teste. Deswegen müssen jetzt in Verteidigung investiert werden. Deutschland sei da ein sehr gutes Beispiel für ganz Europa.