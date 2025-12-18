Stuttgart (ots) -Bei bester Gesundheit und mit mehr Drive denn je 80 Jahre alt zu werden, ist auch für Zeitschriften etwas ganz Besonderes. Dabei wäre den Gründern von auto motor und sport (damals noch "Das Auto") fast die Lizenz verweigert worden, weil man in der zuständigen Stelle der Ansicht war: "In Deutschland wird es nie wieder so viele Autos geben, dass eine Autozeitschrift nötig wäre."Stattdessen wurde die neue Zeitschrift nicht nur schnell ein Muss für Auto-Enthusiasten, sondern begründete mit ihrer Erstausgabe zugleich die Motor Presse Stuttgart. Und so feiert das führende Special-Interest-Medienhaus Europas 2026 ebenso ein ganzes Jahr lang Geburtstag wie die Medienmarke auto motor und sport, die über verschiedenste Kanäle inzwischen jeden Monat über 10 Millionen Menschen erreicht. Für sie hat unter anderem die Testkompetenz der Redaktionsteams einen hohen Stellenwert: mehr als 25.000 Modelle wurden in den vergangenen Jahrzehnten kritisch geprüft, pro Jahr kommen rund 350 weitere Tests hinzu mit mehr als einer Million Fahrkilometer. Zudem schätzen die Leser, User und Zuschauer, wie tief die Autorinnen und Autoren durch ihr enormes Fachwissen in alle relevanten Themen rund um Autos, Technik und Mobilität eintauchen können."Im Jubiläumsjahr 2026 haben wir für jede Ausgabe etwas Besonderes geplant, dazu kommen weitere Story-Highlights und Aktionen unserer Digitalkanäle", sagt auto motor und sport-Chefredakteur Michael Pfeiffer. "Neben unseren klassischen Themenbereichen Test & Technik, Innovationen, Design und Motorsport werden wir uns insbesondere mit Fragen zu bezahlbarer Mobilität sowie Sicherheit und Gesundheit beschäftigen." Den Auftakt der Feierlichkeiten bildet die heute erscheinende XXL-Jubiläums-Ausgabe von auto motor und sport mit einem edlen Zusatzumschlag, größerem Format sowie einem außergewöhnlichen Umfang von 232 Seiten.Auch die werbungtreibende Industrie hat die große Jubiläumsausgabe mit Begeisterung aufgenommen: "Die Resonanz ist überwältigend und zeigt eindrucksvoll, welche Attraktivität und herausragende Reputation die auto motor und sport bei den Lesern wie auch bei unseren Geschäftspartnern gleichermaßen genießt", sagt Markus Eiberger, Board Member und Geschäftsleiter Vermarktung der Motor Presse Stuttgart. "Besonders gefreut hat uns, mit wie viel Leidenschaft und kreativer Energie die Jubiläumsglückwünsche in zahlreichen Anzeigenmotiven verpackt wurden."Die Motor Presse Stuttgart und Hamburg (www.motorpresse.de) sind als führendes Special Interest- und Lifestyle-Medienhaus in Europa mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 15 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert über 30 Zeitschriftentitel, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, Runner's World und weitere, auch digitale Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart und Hamburg sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Kontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/6182211