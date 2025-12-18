Nach unserem letzten bullischen Artikel zur Zoom-Aktie im November hat sich der Kurs des kalifornischen Videokonferenz-Spezialisten positiv entwickelt. Das Papier notiert unweit seines Jahreshochs und könnte vor einem Ausbruch stehen. Die Ausgangslage für Zoom bleibt gut, da sich zum einen das klassische Kerngeschäft spürbar beruhigt hat und zum anderen das Segment Customer Experience zunehmend Erlöse aus kostenpflichtigen KI-Funktionen generiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
