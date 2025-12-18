Nach zähen Verhandlungen zur Retail Investment Strategy gibt es nun mehr Klarheit: Ein EU-weites Provisionsverbot kommt nicht, Vermittler müssen aber künftig Provisionsmehrwert und -bestandteile offenlegen. Zudem gelten neue Regeln zu Produktkosten und Erleichterungen bei der Geeignetheitsprüfung. Wie der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung berichtet, haben sich die Trilog-Unterhändler des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten auf einen Kompromiss zur EU-Strategie für Privatanleger ...

