Welches Potenzial in ihm steckt, hat dieser Energiewert bereits gezeigt. Ein nahezu identisches charttechnisches Muster führte in der Vergangenheit zu einer kräftigen Aufwärtsbewegung. Nach dem jüngsten Rücksetzer hat die Aktie diese Ausgangslage nun erneut hergestellt - und genau hier wird es für Trader spannend.Fundamental wird das technische Bild deutlich gestützt. Der Konzern profitiert von stabilen, regulierten Cashflows aus dem Netzgeschäft und investiert Milliarden in den Ausbau der Infrastruktur. ...

