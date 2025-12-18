Die Broadcom-Aktie notiert aktuell bei 281 EUR und hat damit zuletzt spürbar korrigiert. Nach sechs Jahren kontinuierlicher Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt reagieren Anleger zunehmend sensibel auf Bewertung, Margen und den Zeitplan der KI-Erträge. Gleichzeitig bleibt Broadcom eines der zentralen Infrastruktur-Unternehmen im globalen KI-Boom. Genau diese Spannung prägt derzeit die Aktie.Rekordumsätze - Broadcom wächst weiter, aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de