DJ ÜBERSICHT/Emissionskalender Bund 2026
DOW JONES --Der Bund will 2026 Kapital- bzw. Geldmarktinstrumente im Gesamtvolumen von rund 512 Milliarden Euro begeben, wie die Bundesfinanzagentur am Donnerstag im Rahmen der Vorstellung ihrer Emissionsplanung bekannt gab. Über Auktionen konventioneller Bundeswertpapiere ist eine Mittelaufnahme von 318 Milliarden Euro vorgesehen, weitere 176 Milliarden sollen am Geldmarkt aufgenommen werden.
Nachfolgend eine Übersicht der avisierten Emissionen:
=== KAPITALMARKTINSTRUMENTE Termin Instru- Lauf- Art Volumen Fälligkeit ISIN ment zeit Mio EUR 06.01.2026 Schatz 2 Aufstockung 6.000 16.12.2027 DE000BU22114 07.01.2026 Bund 10 Neuemission 6.000 15.02.2036 DE000BU2Z064 13.01.2026 Bobl 5 Neuemission 6.000 16.04.2031 DE000BU25067 14.01.2026 Bund 30 Aufstockung 1.000 15.08.2056 DE000BU2D012 14.01.2026 Bund 30 Aufstockung 1.000 15.08.2052 DE0001102572 14.01.2026 Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000 21.01.2026 Bund 15/20 Aufstockung 1.000 15.05.2041 DE000BU2F009 21.01.2026 Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000 27.01.2026 Schatz 2 Neuemission 6.000 15.03.2028 DE000BU22122 28.01.2026 Bund 10 Aufstockung 6.000 15.02.2036 DE000BU2Z064 03.02.2026 Grüne Emission 04.02.2026 Bund 7 Aufstockung 4.000 15.11.2032 DE000BU27014 10.02.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067 11.02.2026 Bund 30 Aufstockung 1.500 15.08.2054 DE000BU2D004 11.02.2026 Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000 17.02.2026 Schatz 2 Aufstockung 6.000 15.03.2028 DE000BU22122 18.02.2026 Bund 10 Aufstockung 5.500 15.02.2036 DE000BU2Z064 25.02.2026 Bund 15/20 Aufstockung 1.000 15.05.2041 DE000BU2F009 25.02.2026 Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000 03.03.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067 04.03.2026 Grüne Emission 10.03.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 15.03.2028 DE000BU22122 11.03.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2036 DE000BU2Z064 18.03.2026 Bund 30 Aufstockung 1.500 15.08.2056 DE000BU2D012 18.03.2026 Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000 24.03.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067 25.03.2026 Bund 15/20 Aufstockung 1.000 15.05.2041 DE000BU2F009 25.03.2026 Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000 31.03.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 15.03.2028 DE000BU22122 Summe 1. Quartal 89.500 (ohne Grüne Bundeswertpapiere) 01.04.2026 Bund 7 Aufstockung 4.000 15.11.2022 DE000BU27014 07.04.2026 Grüne Emission 08.04.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2036 DE000BU2Z064 14.04.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067 15.04.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockung) 3.000 21.04.2026 Schatz 2 Neuemission 6.000 14.06.2028 DE000BU22130 22.04.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 2.000 29.04.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2026 DE000BU2Z064 05.05.2026 Grüne Emission 06.05.2026 Bund 7 Aufstockung 3.500 15.11.2032 DE000BU27014 12.05.2026 Schatz 2 Aufstockung 6.000 14.06.2028 DE000BU22130 13.05.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 2.500 19.05.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067 20.05.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2036 DE000BU2Z064 27.05.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 2.000 02.06.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 14.06.2028 DE000BU22130 09.06.2026 Grüne Emission 10.06.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2036 DE000BU2Z064 16.06.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067 17.06.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 2.500 23.06.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 14.06.2028 DE000BU22130 24.06.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 2.000 Summe 2. Quartal 78.500 (ohne Grüne Bundeswertpapiere) 01.07.2026 Bund 7 Aufstockung 3.500 15.11.2032 DE000BU27014 07.07.2026 Grüne Emission 08.07.2026 Bund 10 Neuemission 6.000 15.08.2036 DE000BU2Z072 14.07.2026 Schatz 2 Neuemission 6.000 13.09.2028 DE000BU22148 15.07.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 3.000 21.07.2026 Bobl 5 Neuemission 6.000 08.10.2031 DE000BU25075 22.07.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 2.000 29.07.2026 Bund 10 Aufstockung 6.000 15.08.2036 DE000BU2Z072 04.08.2026 Schatz 2 Aufstockung 6.000 13.09.2028 DE000BU22148 05.08.2026 Grüne Emission 11.08.2026 Bobl 5 Aufstockung 6.000 08.10.2031 DE000BU25075 12.08.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 2.500 19.08.2026 Bund 10 Aufstockung 6.000 15.08.2036 DE000BU2Z072 25.08.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 13.09.2028 DE000BU22148 26.08.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 2.000 01.09.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.500 08.10.2031 DE000BU25075 08.09.2026 Grüne Emission 09.09.2026 Bund 10 Aufstockung 5.500 15.08.2036 DE000BU2Z072 15.09.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 13.09.2028 DE000BU22148 16.09.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 2.500 22.09.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 08.10.2031 DE000BU25075 23.09.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 2.000 30.09.2026 Bund 10 Aufstockung 5.500 15.08.2036 DE000BU2Z072 Summe 3. Quartal 91.000 (ohne Grüne Bundeswertpapiere) 06.10.2026 Schatz 2 Neuemission 6.000 13.12.2028 DE000BU22155 07.10.2026 Bund 7 Neuemission 4.000 15.11.2033 DE000BU27022 13.10.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 08.10.2031 DE000BU25075 14.10.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 2.500 20.10.2026 Grüne Emission 27.10.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 13.12.2028 DE000BU22155 28.10.2026 Bund 10 Aufstockung 5.500 15.08.2036 DE000BU2Z072 03.11.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 08.10.2031 DE000BU25075 04.11.2026 Bund 15/20 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 2.000 11.11.2026 Bund 30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 2.500 17.11.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 13.12.2028 DE000BU22155 18.11.2026 Bund 7 Aufstockung 3.000 15.11.2033 DE000BU27022 25.11.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.08.2036 DE000BU2Z072 01.12.2026 Bobl 5 Aufstockung 4.500 08.10.2031 DE000BU25075 08.12.2026 Schatz 2 Aufstockung 4.000 13.12.2028 DE000BU22155 Summe 4. Quartal 59.000 (ohne Grüne Bundeswertpapiere) =========================================================================== GELDMARKTINSTRUMENTE Termin Instru- Lauf- Art Volumen Fälligkeit ISIN ment zeit Mio EUR 05.01.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 15.04.2026 DE000BU0E287 05.01.2026 Bubill 9 M Aufstockung 2.000 14.10.2026 DE000BU0E345 12.01.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 15.07.2026 DE000BU0E311 12.01.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 13.01.2027 DE000BU0E360 19.01.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 17.06.2026 DE000BU0E303 19.01,2026 Bubill 11 M Neuemission 3.000 09.12.2026 DE000BU0E378 02.02.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 13.05.2026 DE000BU0E295 02.02.2026 Bubill 9 M Aufstockung 2.000 18.11.2026 DE000BU0E352 09.02.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 15.07.2026 DE000BU0E311 09.02.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 13.01.2027 DE000BU0E360 16.02.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 19.08.2026 DE000BU0E329 16.02.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 17.02.2027 DE000BU0E386 02.03.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 17.06.2026 DE000BU0E303 02.03.2026 Bubill 9 M Aufstockung 2.000 09.12.2026 DE000BU0E378 09.03.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 19.08.2026 DE000BU0E329 09.03.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 17.02.2027 DE000BU0E386 16.03.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 16.09.2026 DE000BU0E337 16.03.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 17.03.2027 DE000BU0E394 30.03.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 15.07.2026 DE000BU0E311 30.03.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 13.01.2027 DE000BU0E360 Summe 1. Quartal 45.000 13.04.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 14.10.2026 DE000BU0E345 13.04.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 14.04.2027 DE000BU0E402 20.04.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 16.09.2026 DE000BU0E337 20.04.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 17.03.2027 DE000BU0E394 04.05.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 19.08.2026 DE000BU0E329 04.05.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 17.02.2027 DE000BU0E386 11.05.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 18.11.2026 DE000BU0E352 11.05.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 12.05.2027 DE000BU0E410 18.05.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 14.10.2026 DE000BU0E345 18.05.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 14.04.2027 DE000BU0E402 01.06.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 16.09.2026 DE000BU0E337 01.06.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 17.03.2027 DE000BU0E394 08.06.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 18.11.2026 DE000BU0E352 08.06.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 12.05.2027 DE000BU0E410 15.06.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 09.12.2026 DE000BU0E378 15.06.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 16.06.2027 DE000BU0E428 Summe 2. Quartal 37.000 06.07.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 14.10.2026 DE000BU0E345 06.07.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 14.04.2027 DE000BU0E402 13.07.2026 Bubill 6 M Aufstockung 3.000 13.01.2027 DE000BU0E360 13.07.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 14.07.2027 DE000BU0E436 20.07.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 09.12.2026 DE000BU0E378 20.07.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 16.06.2027 DE000BU0E428 10.08.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 18.11.2026 DE000BU0E352 10.08.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 12.05.2027 DE000BU0E410 17.08.2026 Bubill 6 M Aufstockung 3.000 17.02.2027 DE000BU0E386 17.08.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 18.08.2027 DE000BU0E444 24.08.2026 Bubill 5 M Aufstockung 3.000 13.01.2027 DE000BU0E360 24.08.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 14.07.2027 DE000BU0E436 07.09.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 09.12.2026 DE000BU0E378 07.09.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 16.06.2027 DE000BU0E428 14.09.2026 Bubill 6 M Aufstockung 3.000 17.03.2027 DE000BU0E394 14.09.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 15.09.2027 DE000BU0E451 21.09.2026 Bubill 5 M Aufstockung 3.000 17.02.2027 DE000BU0E386 21.09.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 18.08.2027 DE000BU0E444 Summe 3. Quartal 47.000 05.10.2026 Bubill 3 M Aufstockung 3.000 13.01.2027 DE000BU0E360 05.10.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 14.07.2027 DE000BU0E436 12.10.2026 Bubill 6 M Aufstockung 3.000 14.04.2027 DE000BU0E402 12.10.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 12.10.2027 DE000BU0E469 19.10.2026 Bubill 5 M Aufstockung 3.000 17.03.2027 DE000BU0E394 19.10.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 15.09.2027 DE000BU0E451 02.11.2026 Bubill 3 M Aufstockung 3.000 17.02.2027 DE000BU0E386 02.11.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 18.08.2027 DE000BU0E444 09.11.2026 Bubill 5 M Aufstockung 3.000 14.04.2027 DE000BU0E402 09.11.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 12.10.2027 DE000BU0E469 16.11.2026 Bubill 6 M Aufstockung 3.000 12.05.2027 DE000BU0E410 16.11.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 16.11.2027 DE000BU0E477 23.11.2026 Bubill 3 M Aufstockung 3.000 17.03.2027 DE000BU0E394 23.11.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 15.09.2027 DE000BU0E451 30.11.2026 Bubill 5 M Aufstockung 3.000 12.05.2027 DE000BU0E410 30.11.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 16.11.2027 DE000BU0E477 07.12.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 16.06.2027 DE000BU0E428 Summe 4. Quartal 47.000 ===
