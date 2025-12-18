Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 18.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Übernahme von Weltraum-Technologie ins Portfolio?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
18.12.2025 12:33 Uhr
234 Leser
Artikel bewerten:
(1)

ÜBERSICHT/Emissionskalender Bund 2026

DJ ÜBERSICHT/Emissionskalender Bund 2026

DOW JONES --Der Bund will 2026 Kapital- bzw. Geldmarktinstrumente im Gesamtvolumen von rund 512 Milliarden Euro begeben, wie die Bundesfinanzagentur am Donnerstag im Rahmen der Vorstellung ihrer Emissionsplanung bekannt gab. Über Auktionen konventioneller Bundeswertpapiere ist eine Mittelaufnahme von 318 Milliarden Euro vorgesehen, weitere 176 Milliarden sollen am Geldmarkt aufgenommen werden.

Nachfolgend eine Übersicht der avisierten Emissionen: 

=== 
KAPITALMARKTINSTRUMENTE 
Termin   Instru- Lauf-  Art      Volumen Fälligkeit ISIN 
       ment  zeit         Mio EUR 
06.01.2026 Schatz  2   Aufstockung  6.000  16.12.2027 DE000BU22114 
07.01.2026  Bund  10   Neuemission  6.000  15.02.2036 DE000BU2Z064 
13.01.2026  Bobl  5   Neuemission  6.000  16.04.2031 DE000BU25067 
14.01.2026  Bund  30   Aufstockung  1.000  15.08.2056 DE000BU2D012 
14.01.2026  Bund  30   Aufstockung  1.000  15.08.2052 DE0001102572 
14.01.2026  Bund 15/20/30 Aufstockung  1.000 
21.01.2026  Bund 15/20  Aufstockung  1.000  15.05.2041 DE000BU2F009 
21.01.2026  Bund 15/20/30 Aufstockung  1.000 
27.01.2026 Schatz  2   Neuemission  6.000  15.03.2028 DE000BU22122 
28.01.2026  Bund  10   Aufstockung  6.000  15.02.2036 DE000BU2Z064 
03.02.2026 Grüne Emission 
04.02.2026  Bund  7   Aufstockung  4.000  15.11.2032 DE000BU27014 
10.02.2026  Bobl  5   Aufstockung  5.000  16.04.2031 DE000BU25067 
11.02.2026  Bund  30   Aufstockung  1.500  15.08.2054 DE000BU2D004 
11.02.2026  Bund 15/20/30 Aufstockung  1.000 
17.02.2026 Schatz  2   Aufstockung  6.000  15.03.2028 DE000BU22122 
18.02.2026  Bund  10   Aufstockung  5.500  15.02.2036 DE000BU2Z064 
25.02.2026  Bund 15/20  Aufstockung  1.000  15.05.2041 DE000BU2F009 
25.02.2026  Bund 15/20/30 Aufstockung  1.000 
03.03.2026  Bobl  5   Aufstockung  5.000  16.04.2031 DE000BU25067 
04.03.2026 Grüne Emission 
10.03.2026 Schatz  2   Aufstockung  5.000  15.03.2028 DE000BU22122 
11.03.2026  Bund  10   Aufstockung  5.000  15.02.2036 DE000BU2Z064 
18.03.2026  Bund  30   Aufstockung  1.500  15.08.2056 DE000BU2D012 
18.03.2026  Bund 15/20/30 Aufstockung  1.000 
24.03.2026  Bobl  5   Aufstockung  5.000  16.04.2031 DE000BU25067 
25.03.2026  Bund 15/20  Aufstockung  1.000  15.05.2041 DE000BU2F009 
25.03.2026  Bund 15/20/30 Aufstockung  1.000 
31.03.2026 Schatz  2   Aufstockung  5.000  15.03.2028 DE000BU22122 
Summe 1. Quartal              89.500 (ohne Grüne Bundeswertpapiere) 
 
 
01.04.2026  Bund  7   Aufstockung  4.000  15.11.2022 DE000BU27014 
07.04.2026 Grüne Emission 
08.04.2026  Bund  10   Aufstockung  5.000  15.02.2036 DE000BU2Z064 
14.04.2026  Bobl  5   Aufstockung  5.000  16.04.2031 DE000BU25067 
15.04.2026  Bund  30   Multi-ISIN-Auktion (Aufstockung) 
                      3.000 
21.04.2026 Schatz  2   Neuemission  6.000  14.06.2028 DE000BU22130 
22.04.2026  Bund 15/20  Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 
                      2.000 
29.04.2026  Bund  10   Aufstockung  5.000  15.02.2026 DE000BU2Z064 
05.05.2026 Grüne Emission 
06.05.2026  Bund  7   Aufstockung  3.500  15.11.2032 DE000BU27014 
12.05.2026 Schatz  2   Aufstockung  6.000  14.06.2028 DE000BU22130 
13.05.2026  Bund  30   Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 
                      2.500 
19.05.2026  Bobl  5   Aufstockung  5.000  16.04.2031 DE000BU25067 
20.05.2026  Bund  10   Aufstockung  5.000  15.02.2036 DE000BU2Z064 
27.05.2026  Bund 15/20  Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 
                      2.000 
02.06.2026 Schatz  2   Aufstockung  5.000  14.06.2028 DE000BU22130 
09.06.2026 Grüne Emission 
10.06.2026  Bund  10   Aufstockung  5.000  15.02.2036 DE000BU2Z064 
16.06.2026  Bobl  5   Aufstockung  5.000  16.04.2031 DE000BU25067 
17.06.2026  Bund  30   Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 
                      2.500 
23.06.2026  Schatz  2   Aufstockung  5.000  14.06.2028 DE000BU22130 
24.06.2026  Bund 15/20  Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 
                      2.000 
Summe 2. Quartal              78.500 (ohne Grüne Bundeswertpapiere) 
 
 
01.07.2026  Bund  7   Aufstockung  3.500  15.11.2032 DE000BU27014 
07.07.2026 Grüne Emission 
08.07.2026  Bund  10   Neuemission  6.000  15.08.2036 DE000BU2Z072 
14.07.2026 Schatz  2   Neuemission  6.000  13.09.2028 DE000BU22148 
15.07.2026  Bund  30   Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 
                      3.000 
21.07.2026  Bobl  5   Neuemission  6.000  08.10.2031 DE000BU25075 
22.07.2026  Bund 15/20  Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 
                      2.000 
29.07.2026  Bund  10   Aufstockung  6.000  15.08.2036 DE000BU2Z072 
04.08.2026 Schatz  2   Aufstockung  6.000  13.09.2028 DE000BU22148 
05.08.2026 Grüne Emission 
11.08.2026  Bobl  5   Aufstockung  6.000  08.10.2031 DE000BU25075 
12.08.2026  Bund  30   Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 
                      2.500 
19.08.2026  Bund  10   Aufstockung  6.000  15.08.2036 DE000BU2Z072 
25.08.2026  Schatz  2   Aufstockung  5.000  13.09.2028 DE000BU22148 
26.08.2026  Bund 15/20   Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 
                      2.000 
01.09.2026  Bobl  5   Aufstockung  5.500  08.10.2031 DE000BU25075 
08.09.2026 Grüne Emission 
09.09.2026  Bund  10   Aufstockung  5.500  15.08.2036 DE000BU2Z072 
15.09.2026 Schatz  2   Aufstockung  5.000  13.09.2028 DE000BU22148 
16.09.2026  Bund  30   Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 
                      2.500 
22.09.2026  Bobl  5   Aufstockung  5.000  08.10.2031 DE000BU25075 
23.09.2026  Bund 15/20  Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 
                      2.000 
30.09.2026  Bund  10   Aufstockung  5.500  15.08.2036 DE000BU2Z072 
Summe 3. Quartal              91.000 (ohne Grüne Bundeswertpapiere) 
 
 
06.10.2026 Schatz  2   Neuemission  6.000  13.12.2028 DE000BU22155 
07.10.2026  Bund  7   Neuemission  4.000  15.11.2033 DE000BU27022 
13.10.2026  Bobl  5   Aufstockung  5.000  08.10.2031 DE000BU25075 
14.10.2026  Bund  30   Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 
                      2.500 
20.10.2026 Grüne Emission 
27.10.2026 Schatz  2   Aufstockung  5.000  13.12.2028 DE000BU22155 
28.10.2026  Bund  10   Aufstockung  5.500  15.08.2036 DE000BU2Z072 
03.11.2026  Bobl  5   Aufstockung  5.000  08.10.2031 DE000BU25075 
04.11.2026  Bund 15/20   Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 
                      2.000 
11.11.2026  Bund  30   Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 
                      2.500 
17.11.2026 Schatz  2   Aufstockung   5.000  13.12.2028 DE000BU22155 
18.11.2026  Bund  7   Aufstockung   3.000  15.11.2033 DE000BU27022 
25.11.2026  Bund  10   Aufstockung   5.000  15.08.2036 DE000BU2Z072 
01.12.2026  Bobl  5   Aufstockung   4.500  08.10.2031 DE000BU25075 
08.12.2026 Schatz  2   Aufstockung   4.000  13.12.2028 DE000BU22155 
Summe 4. Quartal              59.000 (ohne Grüne Bundeswertpapiere) 
 
=========================================================================== 
 
GELDMARKTINSTRUMENTE 
Termin   Instru- Lauf- Art      Volumen Fälligkeit ISIN 
       ment  zeit         Mio EUR 
05.01.2026 Bubill  3 M  Aufstockung  2.000  15.04.2026 DE000BU0E287 
05.01.2026 Bubill  9 M  Aufstockung  2.000  14.10.2026 DE000BU0E345 
12.01.2026 Bubill  6 M  Aufstockung  2.000  15.07.2026 DE000BU0E311 
12.01.2026 Bubill 12 M  Neuemission  3.000  13.01.2027 DE000BU0E360 
19.01.2026 Bubill  5 M  Aufstockung  2.000  17.06.2026 DE000BU0E303 
19.01,2026 Bubill 11 M  Neuemission  3.000  09.12.2026 DE000BU0E378 
02.02.2026 Bubill  3 M  Aufstockung  2.000  13.05.2026 DE000BU0E295 
02.02.2026 Bubill  9 M  Aufstockung  2.000  18.11.2026 DE000BU0E352 
09.02.2026 Bubill  5 M  Aufstockung  2.000  15.07.2026 DE000BU0E311 
09.02.2026 Bubill 11 M  Aufstockung  2.000  13.01.2027 DE000BU0E360 
16.02.2026 Bubill  6 M  Aufstockung  2.000  19.08.2026 DE000BU0E329 
16.02.2026 Bubill 12 M  Neuemission  3.000  17.02.2027 DE000BU0E386 
02.03.2026 Bubill  3 M  Aufstockung  2.000  17.06.2026 DE000BU0E303 
02.03.2026 Bubill  9 M  Aufstockung  2.000  09.12.2026 DE000BU0E378 
09.03.2026 Bubill  5 M  Aufstockung  2.000  19.08.2026 DE000BU0E329 
09.03.2026 Bubill 11 M  Aufstockung  2.000  17.02.2027 DE000BU0E386 
16.03.2026 Bubill  6 M  Aufstockung  2.000  16.09.2026 DE000BU0E337 
16.03.2026 Bubill 12 M  Neuemission  3.000  17.03.2027 DE000BU0E394 
30.03.2026 Bubill  3 M  Aufstockung  2.000  15.07.2026 DE000BU0E311 
30.03.2026 Bubill  9 M  Aufstockung  3.000  13.01.2027 DE000BU0E360 
Summe 1. Quartal             45.000 
 
 
13.04.2026 Bubill  6 M  Aufstockung  2.000  14.10.2026  DE000BU0E345 
13.04.2026 Bubill 12 M  Neuemission  3.000  14.04.2027  DE000BU0E402 
20.04.2026 Bubill  5 M  Aufstockung  2.000  16.09.2026  DE000BU0E337 
20.04.2026 Bubill 11 M  Aufstockung  2.000  17.03.2027  DE000BU0E394 
04.05.2026 Bubill  3 M  Aufstockung  2.000  19.08.2026  DE000BU0E329
04.05.2026 Bubill  9 M  Aufstockung  3.000  17.02.2027  DE000BU0E386 
11.05.2026 Bubill  6 M  Aufstockung  2.000  18.11.2026  DE000BU0E352 
11.05.2026 Bubill 12 M  Neuemission  3.000  12.05.2027  DE000BU0E410 
18.05.2026 Bubill  5 M  Aufstockung  2.000  14.10.2026  DE000BU0E345 
18.05.2026 Bubill 11 M  Aufstockung  2.000  14.04.2027  DE000BU0E402 
01.06.2026 Bubill  3 M  Aufstockung  2.000  16.09.2026  DE000BU0E337 
01.06.2026 Bubill  9 M  Aufstockung  3.000  17.03.2027  DE000BU0E394 
08.06.2026 Bubill  5 M  Aufstockung  2.000  18.11.2026  DE000BU0E352 
08.06.2026 Bubill 11 M  Aufstockung  2.000  12.05.2027  DE000BU0E410 
15.06.2026 Bubill  6 M  Aufstockung  2.000  09.12.2026  DE000BU0E378 
15.06.2026 Bubill 12 M  Neuemission  3.000  16.06.2027  DE000BU0E428 
Summe 2. Quartal             37.000 
 
 
06.07.2026 Bubill  3 M  Aufstockung   2.000 14.10.2026  DE000BU0E345 
06.07.2026 Bubill  9 M  Aufstockung   3.000 14.04.2027  DE000BU0E402 
13.07.2026 Bubill  6 M  Aufstockung   3.000 13.01.2027  DE000BU0E360 
13.07.2026 Bubill 12 M  Neuemission   3.000 14.07.2027  DE000BU0E436 
20.07.2026 Bubill  5 M  Aufstockung   2.000 09.12.2026  DE000BU0E378 
20.07.2026 Bubill 11 M  Aufstockung   2.000 16.06.2027  DE000BU0E428 
10.08.2026 Bubill  3 M  Aufstockung   2.000 18.11.2026  DE000BU0E352 
10.08.2026 Bubill  9 M  Aufstockung   3.000 12.05.2027  DE000BU0E410 
17.08.2026 Bubill  6 M  Aufstockung   3.000 17.02.2027  DE000BU0E386 
17.08.2026 Bubill 12 M  Neuemission   3.000 18.08.2027  DE000BU0E444 
24.08.2026 Bubill  5 M  Aufstockung   3.000 13.01.2027  DE000BU0E360 
24.08.2026 Bubill 11 M  Aufstockung   2.000 14.07.2027  DE000BU0E436 
07.09.2026 Bubill  3 M  Aufstockung   2.000 09.12.2026  DE000BU0E378 
07.09.2026 Bubill  9 M  Aufstockung   3.000 16.06.2027  DE000BU0E428 
14.09.2026 Bubill  6 M  Aufstockung   3.000 17.03.2027  DE000BU0E394 
14.09.2026 Bubill 12 M  Neuemission   3.000 15.09.2027  DE000BU0E451 
21.09.2026 Bubill  5 M  Aufstockung   3.000 17.02.2027  DE000BU0E386 
21.09.2026 Bubill 11 M  Aufstockung   2.000 18.08.2027  DE000BU0E444 
Summe 3. Quartal             47.000 
 
 
05.10.2026 Bubill  3 M  Aufstockung   3.000 13.01.2027  DE000BU0E360 
05.10.2026 Bubill  9 M  Aufstockung   3.000 14.07.2027  DE000BU0E436 
12.10.2026 Bubill  6 M  Aufstockung   3.000 14.04.2027  DE000BU0E402 
12.10.2026 Bubill 12 M  Neuemission   3.000 12.10.2027  DE000BU0E469 
19.10.2026 Bubill  5 M  Aufstockung   3.000 17.03.2027  DE000BU0E394 
19.10.2026 Bubill 11 M  Aufstockung   2.000 15.09.2027  DE000BU0E451 
02.11.2026 Bubill  3 M  Aufstockung   3.000 17.02.2027  DE000BU0E386 
02.11.2026 Bubill  9 M  Aufstockung   3.000 18.08.2027  DE000BU0E444 
09.11.2026 Bubill  5 M  Aufstockung   3.000 14.04.2027  DE000BU0E402 
09.11.2026 Bubill  11 M Aufstockung   2.000 12.10.2027  DE000BU0E469 
16.11.2026 Bubill  6 M Aufstockung   3.000 12.05.2027  DE000BU0E410 
16.11.2026 Bubill  12 M Neuemission   3.000 16.11.2027  DE000BU0E477 
23.11.2026 Bubill  3 M Aufstockung   3.000 17.03.2027  DE000BU0E394 
23.11.2026 Bubill  9 M Aufstockung   3.000 15.09.2027  DE000BU0E451 
30.11.2026 Bubill  5 M Aufstockung   3.000 12.05.2027  DE000BU0E410 
30.11.2026 Bubill  11 M Aufstockung   2.000 16.11.2027  DE000BU0E477 
07.12.2026 Bubill  6 M Aufstockung   2.000 16.06.2027  DE000BU0E428 
Summe 4. Quartal             47.000 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 05:57 ET (10:57 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.