Bielefeld (ots) -NTT DATA (https://de.nttdata.com/) gibt die Übernahme der The Cloud People Group AS (https://www.thecloudpeople.com/de-de/) bekannt, einem der größten reinen ServiceNow-Partner in Europa. The Cloud People wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in Nordeuropa, den USA und Brasilien und wird künftig Teil von NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/), einer Business Unit von NTT DATA, sein.Als führender Anbieter von ServiceNow-Lösungen für mittelständische und große Unternehmen bietet The Cloud People ein umfassendes Angebot, das alle Bereiche der ServiceNow-Plattform abdeckt. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen, darunter IT-Servicemanagement, Incident-, Problem- und Changemanagement, die Automatisierung von Routineprozessen, Ressourcenplanung, Onboarding und Offboarding von Mitarbeitenden sowie Kundenservice und Sicherheitsoperationen. Mit der Übernahme von The Cloud People erweitert NTT DATA Business Solutions sein Portfolio um 130 aktive Kunden.The Cloud People ist führend in der KI-Entwicklung von ServiceNow und verfügt über ein eigenes AI Center of Excellence. Das Unternehmen hat bereits für mehr als 20 Kunden in Nordeuropa messbare Ergebnisse erzielt. Gemeinsam mit der globalen Expertise von NTT DATA Business Solutions beschleunigt The Cloud People die Entwicklung intelligenter Prozesse und moderner KI-Lösungen, die Unternehmen und Mitarbeitende optimal unterstützen."Mit der Übernahme von The Cloud People stärken wir unsere Präsenz in den Nordics und Mitteleuropa", so Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions. "SAP bleibt das Fundament unseres Geschäfts. Durch die Verbindung unserer über 35-jährigen SAP-Expertise mit der starken ServiceNow-Kompetenz von The Cloud People erweitern wir unser Portfolio um ergänzende Services. Ich bin überzeugt, dass das dynamische Wachstum von The Cloud People und deren hoher Qualitätsanspruch unsere Werte widerspiegeln und ideal ergänzen, beispielsweise im Hinblick auf wirtschaftliche Stabilität und exzellenten Service."Nicolaj Vang Jessen, Executive Managing Director Consulting GIIC und Nordics & Eastern Europe, NTT DATA Business Solutions, ergänzt: "The Cloud People ist die ideale Ergänzung unseres ServiceNow-Portfolios und eröffnet uns neue Möglichkeiten in Nordeuropa. Gemeinsam mit ihren mehr als 300 Consultants werden wir unsere Stärken bündeln und Synergien schaffen, um unseren Kunden noch bessere Lösungen zu bieten.""Der Zusammenschluss mit NTT DATA Business Solutions ist für uns ein entscheidender Schritt, um Wachstum mit Stabilität zu verbinden - etwas, das uns kein Finanzinvestor in dieser Form bieten könnte. Mit einem Global Top Employer wie NTT DATA Business Solutions und seiner tiefgreifenden Prozess- und Branchenexpertise schaffen wir gemeinsam ein ServiceNow-Angebot, das weit über unsere Erwartungen hinausgeht," sagt Bjørn Jarl, CEO von The Cloud People.ServiceNow und NTT DATA hatten bereits im Vorfeld angekündigt, ihre strategische Partnerschaft weiter auszubauen, um die KI-gestützte Transformation von Unternehmen weltweit voranzutreiben. Als Teil dieser Kooperation wurde NTT DATA von ServiceNow zu einem strategischen Partner für KI-Delivery ernannt. Gemeinsam engagieren sich die Unternehmen für die Entwicklung und Vermarktung KI-gestützter Lösungen, die großflächige Automatisierung und operative Effizienz ermöglichen. Diese Allianz schafft eine starke Basis für die Zusammenarbeit von NTT DATA Business Solutions und The Cloud People, die darauf abzielt, Innovationen voranzutreiben und weltweit zukunftsweisende, KI-basierte ServiceNow-Lösungen bereitzustellen.The Cloud People wird nach der Übernahme als eigenständiges Unternehmen unter dem Markennamen "The Cloud People, an NTT DATA Business Solutions company" agieren.Weitere Informationen finden Sie unter nttdata-solutions.com.Über NTT DATA Business SolutionsNTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) ist ein weltweit führender IT Service Provider mit Fokus auf SAP und einem leistungsstarken Partnernetzwerk. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung unterstützen wir Unternehmen weltweit auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise. Dafür liefern wir End-to-End-Lösungen, die Wachstum und Erfolg nachhaltig beschleunigen - von der strategischen Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus. Als globaler strategischer SAP-Partner treiben wir Innovationen voran und nutzen neueste Technologien, um unsere Kunden individuell und branchenübergreifend zu beraten. Unsere mehr als 18.300 engagierten Mitarbeitenden in über 30 Ländern sind dafür täglich im Einsatz.NTT DATA Business Solutions ist Teil von NTT DATA (https://www.nttdata.com/global/en/). Der vertrauenswürdige globale KI-, Business- und Technologieführer mit Hauptsitz in Tokio erwirtschaftet einen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Als One NTT DATA betreuen wir 75 % der Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei innovativen, optimierenden und transformierenden Prozessen für ihren langfristigen Erfolg. 