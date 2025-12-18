Als OMV-Vorstandschef hat er polarisiert, jetzt ist Rainer Seele zurück und verhandelt die Spielregeln der größten Fusion in der Geschichte Österreichs. Was der neu geschaffene Chemiegigant Borouge International Group für den Standort bedeutet und welche Rolle der Wien-Fan in Zukunft spielen wird.Rainer Seele lebt seit vier Jahren in Abu Dhabi. Er hat ab und zu Heimweh, vermisst Österreich, Vanillekipferln, Bergkäse, die Staatsoper und freut sich, ...

