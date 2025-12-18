Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Im Verlauf der Woche haben sich deutsche Staatsanleihen kaum verändert, so die Börse Stuttgart.Der richtungsweisende Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe zuletzt bei 127,52 Punkten notiert. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe habe zuletzt bei 2,84% gelegen (Vorwoche: 2,86%). Im Fokus der Märkte stehe die anstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank, die morgen erwartet werde. Von der EZB würden keine Änderungen am aktuellen Zinsniveau erwartet, da die Notenbank das Umfeld weiterhin für angemessen halte. Der ifo-Geschäftsklimaindex, ein wichtiger Konjunkturbarometer, deute laut Landesbank Hessen-Thüringen ebenso wenig auf neue Impulse hin. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...