Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - MorgenFund baut zum 1. Januar 2026 sein Team weiter aus und verstärkt gezielt den Vertriebsbereich, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Fondsplattform ist in den vergangenen zwölf Monaten dynamisch gewachsen und konnte ihre Profitabilität deutlich steigern. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg war 2025 die Einführung eines neuen Preis- und Leistungsverzeichnisses. ...

