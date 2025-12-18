© Foto: picture alliance / ANP | Levin den Boer

2025 war für Rational-Anleger ein Jahr zum Vergessen. Nach einer Phase der Kursstagnation sieht die Schweizer Großbank UBS nun den idealen Zeitpunkt für einen Einstieg gekommen. Die Aktie von Rational hatte es zuletzt nicht leicht. Sorgen über US-Zölle, eine vorübergehende Wachstumsdelle und der bewusste Verzicht auf Preiserhöhungen drückten auf die Stimmung. Doch laut der neuesten Analyse der UBS ist der Dip eine Einladung für Anleger. Die Analysten haben ihr Rating von Neutral auf Buy hochgestuft und das Kursziel von 750 auf 785 Euro angehoben. Beflügelt von dem Upgrade legt die Aktie legt am Donnerstag rund 4 Prozent zu. Das Hauptargument der UBS ist die historisch günstige Bewertung. …