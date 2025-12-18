PTA-DD: Rosenbauer International AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Anzeige
WKN: 892502 | ISIN: AT0000922554 | Ticker-Symbol: ROI
Tradegate
18.12.25 | 13:05
45,500 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
45,10045,70014:07
45,20045,50013:06
Dow Jones News
18.12.2025 13:09 Uhr
228 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Rosenbauer International AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Leonding (pta000/18.12.2025/12:35 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                  Robert Ottel 
   2                 Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                            Vorstand 
b)      Erstmeldung                                
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                  Rosenbauer International AG 
b)      LEI                                  529900DS2PAVS3K9RV51 
   4            Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments        Aktie 
        Kennung                                AT0000922554 
b)      Art des Geschäfts                           Erwerb 
c)      Preis(e)                                Volumen 
        45 EUR                                 1.297 
d)      Aggregierter Preis                           Aggregiertes Volumen 
        45 EUR                                 1.297 
e)      Datum des Geschäfts                          17.12.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                           Wiener Börse 
        MIC                                  XWBO (Wien)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Rosenbauer International AG 
           Paschinger Straße 90 
           4060 Leonding 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Tiemon Kiesenhofer 
Tel.:         +43 664 80 679 6538 
E-Mail:        ir@rosenbauer.com 
Website:       www.rosenbauer.com/ 
ISIN(s):       AT0000922554 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1766057700737 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 06:35 ET (11:35 GMT)

© 2025 Dow Jones News
