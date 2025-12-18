Obwohl ein Horrorspiel von den größten Spieleplattformen Steam und Epic Games verbannt wurde, konnten die Entwickler:innen 18.000 Kopien verkaufen. Warum der Rausschmiss trotzdem weitreichende Folgen hat. Mehr als zwei Jahre haben die Entwickler:innen des Horrorspiels Horses daran gearbeitet, ihr Game auf Plattformen wie Steam zu veröffentlichen. Schon die Prototypen des Spiels wurden dabei immer wieder abgelehnt. Im November 2025 wurde dann schließlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n