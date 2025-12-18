Durch die Übernahme von Extreme Exchange (IX) gewinnt Megaport sieben Internet Exchanges und erhält Zugang zu über 40 Rechenzentren in den wachstumsstärksten digitalen Zentren Indiens.

Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), der weltweit führende Network-as-a-Service (NaaS)-Anbieter, gab heute die Übernahme von Extreme IX bekannt, Indiens führendem Internet Exchange-Betreiber. Megaport kaufte Extreme IX von Extreme Labs, einem in Bulgarien ansässigen Unternehmen für Software- und Netzwerktechnik, das die Extreme IX-Plattform entwickelte. Durch die Akquisition wird Megaports globale Plattform auf einen der weltweit wachstumsstärksten Märkte für digitale Infrastruktur ausgedehnt. Außerdem unterstützt sie die Strategie des Unternehmens, skalierbare, leistungsstarke Konnektivitätsdienste im gesamten asiatisch-pazifischen Raum bereitzustellen.

Mit der Übernahme erhält Megaport eine Präsenz an sieben Internet Exchanges in indischen Metropolen wie Delhi, Kolkata, Hyderabad, Chennai, Bengaluru, Mumbai und Pune, die mehr als 40 Rechenzentren sowie über 400 Kunden verbinden. Gleichzeitig kann Megaport seinen geplanten Markteintritt um nahezu drei Jahre vorziehen und gewinnt ein erfahrenes lokales Team aus den Bereichen Betrieb, Support, Vertrieb, Finanzen und Führung, was die Integration beschleunigt und zukünftiges Wachstum ermöglicht.

Das Extreme IX-Netzwerk in Indien wird in Megaports globale Plattform integriert und ermöglicht in den kommenden Monaten eine schrittweise Einführung der Megaport-Services, darunter Cloud-Konnektivität, Rechenzentrums-Interconnects, Virtual-Edge- und Compute-Services. Durch diese Integration erweitert Megaport seine globale Präsenz auf 27 Länder und stärkt zugleich seine Position im asiatisch-pazifischen Raum. Dabei werden die Stärken zweier komplementärer Plattformen gebündelt, um Kunden in Indien und weltweit erweiterte Kapazitäten zu bieten.

"Mit der Integration von Extreme IX in die Megaport Company verbinden wir Indiens vertrauenswürdigste Netzwerkplattform mit unserem globalen SDN. Das erweitert unsere Reichweite, beschleunigt unseren Markteintritt in der Region und bietet Kunden nahtlose, leistungsstarke Konnektivität in einer der größten Volkswirtschaften der Welt", sagte Michael Reid, CEO von Megaport. "Indem wir unsere Plattform in Indien verfügbar machen, ermöglichen wir nicht nur einen latenzarmen Zugang zu führenden Internet Exchanges und Rechenzentren, sondern unterstützen Kunden auch dabei, in Sekundenschnelle leistungsfähige, agile Netzwerke über Ländergrenzen und Ökosysteme hinweg aufzubauen."

Victor Francess, Mitbegründer von Extreme Labs und erfahrener Branchenführer mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz in den Bereichen Infrastrukturwachstum und Unternehmenskonnektivität, sagte: "Ich sehe der Zukunft erwartungsvoll entgegen und bin stolz, dass das Extreme IX-Netzwerk Teil der globalen Vision von Megaport wird."

"Der Zusammenschluss mit Megaport markiert ein spannendes neues Kapitel für Extreme IX. In den letzten zehn Jahren haben wir eines der vertrauenswürdigsten, resilientesten und gemeinschaftsorientiertesten Internet Exchange-Netzwerke Indiens aufgebaut. Mit der globalen Reichweite, den Kapitalinvestitionen und den fortschrittlichen Produktfunktionen von Megaport haben wir nun die Möglichkeit, diese Plattform auf ein völlig neues Niveau zu heben."

Megaport verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Infrastruktur verbinden, mit einer intelligenten und einfachen Plattform zur Verwaltung aller Verbindungen. Erstellen Sie mit nur wenigen Klicks sichere, skalierbare und agile Netzwerke, greifen Sie auf globale Endpunkte zu und erstellen Sie innerhalb weniger Minuten private Pfade. Megaport genießt das Vertrauen weltweit führender Unternehmen und arbeitet mit globalen Dienstleistern, Rechenzentrumsbetreibern, Systemintegratoren und Managed-Services-Unternehmen zusammen. Das Unternehmen ist an über 1000 Standorten weltweit tätig. Megaport ist ISO/IEC 27001-zertifiziert. Werden Sie Teil der Netzwerkrevolution auf megaport.com.

Extreme IX ist Indiens marktführende Internet-Exchange-Plattform (IXP). Sie wickelt das höchste Datenaufkommen des Landes ab und vernetzt mehr als 400 Netzwerke in 7 Städten an 49 Standorten. Das Unternehmen wurde von Extreme Labs, einem Unternehmen für Software- und Netzwerktechnik mit Hauptsitz in Bulgarien, gegründet und verfolgt die ehrgeizige Mission, Indien als zentralen Knotenpunkt für digitale Konnektivität in Asien zu positionieren. Extreme IX spielt eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der Breitbandlandschaft Indiens, indem es höhere Geschwindigkeiten ermöglicht, die Zuverlässigkeit verbessert und Millionen von Nutzern einen kostengünstigeren Internetzugang verschafft. Heute gilt Extreme IX als vertrauenswürdige Netzwerkplattform und als wesentlicher Bestandteil des indischen Internet-Backbones. Besuchen Sie uns unter: extreme-ix.org.

