© Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa

Mercedes-Benz hat sein Kostensenkungsziel auf 2026 vorgezogen und strebt damit schon nächstes Jahr Einsparungen in Höhe von 5 Milliarden Euro an.Mercedes-Benz hat nach einem Bericht des Manager Magazins vom Donnerstag sein Kostensenkungsziel um ein Jahr vorgezogen. Statt des ursprünglich geplanten Fixkostenziels bis Ende 2027 soll Mercedes das Ziel nun bis Ende 2026 erreichen. Mercedes war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Im Frühjahr präsentierte Mercedes einen Plan zur Kostensenkung um fünf Milliarden Euro bis 2027. Neben Einsparungen im Einkauf und Effizienzsteigerungen in Entwicklung und Produktion sieht der Plan auch einen deutlichen Abbau von Verwaltungsstellen vor. …