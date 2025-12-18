Kurssprung bei Trump Media: Die Aktie schießt im vorbörslichen Handel zeitweise um mehr als 30 Prozent nach oben. Das Unternehmen gab eine Fusionsvereinbarung mit TAE Technologies, einem Unternehmen für Fusionsenergie, im Wert von mehr als sechs Milliarden Dollar bekannt. Der Zusammenschluss soll im Rahmen einer reinen Aktientransaktion erfolgen.Um alle offenen Optionspositionen vollständig neu abzusichern, müssten im Tagesverlauf schätzungsweise 9,59 Millionen Aktien gehandelt werden. Das entspricht ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.