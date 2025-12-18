Verbesserte Automatisierung, MSP-Unterstützung und complianceorientiertes Gerätemanagement für sichere IT-Abläufe

Hexnode UEM (Unified Endpoint Management), die Plattform der Unternehmenssoftwaresparte von Mitsogo, baut ihre Funktionen weiter aus, um den besonderen Anforderungen von Unternehmen in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) gerecht zu werden.

Die UEM-Plattform von Hexnode bietet eine zentralisierte Konsole zur Verwaltung und Sicherung von Endgeräten über mehrere Betriebssysteme hinweg. Diese Kernfunktionalität wird durch wichtige Features wie Patch-Management, Anwendungsmanagement, Fernüberwachung und KI-gesteuerte Automatisierung unterstützt, die Unternehmen dabei helfen, ihren IT-Betrieb zu optimieren und gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.

Über die Standarddienste hinaus bietet Hexnode spezialisierte Lösungen wie Kiosk-Management, BYOD-Management und Rugged Device Management, mit denen Unternehmen ihre Produktivität optimieren und Sicherheitsstrategien implementieren können, die auf komplexe, moderne Arbeitsumgebungen zugeschnitten sind.

Diese Funktionen sorgen in Verbindung mit den jüngsten Fortschritten in den Bereichen Automatisierung, Sicherheit und Compliance für einen sicheren, unterbrechungsfreien Zugriff auf Systeme und Daten in allen Betriebsumgebungen.

Automatisierung mit Hexnode Genie und Alert Profiles

Hexnode hat seine Automatisierungsfunktionen für proaktives, groß angelegtes Gerätemanagement erheblich erweitert:

Hexnode Genie der KI-Assistent, ermöglicht es Administratoren nun, alle registrierten Geräte schnell zu durchsuchen und sofortige Statusberichte zu erstellen. Das verbesserte Genie bietet außerdem wertvolle Einblicke in den Zustand der Geräte und liefert Lösungen zur Fehlerbehebung, wodurch IT-Teams Zeit sparen und Probleme effizienter lösen können.





Die Alert Profiles von Hexnode UEM verbessern das Benachrichtigungsmanagement, indem sie Administratoren die Möglichkeit geben, maßgeschneiderte Warnmeldungen für kritische Ereignisse zu erstellen und diese an bestimmte Techniker oder Gerätegruppen zu richten. Diese Verbesserung reduziert unnötige Benachrichtigungen und verbessert die Reaktionszeiten erheblich.

Verbesserte Sichtbarkeit und Sicherheitsreaktion

Hexnode hat innerhalb der UEM-Konsole eine Registerkarte "Vorfälle" eingeführt, die als zentrale Anlaufstelle für Administratoren dient, um kritische und nicht kritische Sicherheitsereignisse einfach zu überwachen und zu verwalten.

Diese Funktion konsolidiert Ereignisse aus verschiedenen Quellen (Apps, Benutzer, Endpunkte und Integrationen) in einer einzigen, zentralisierten Ansicht, wodurch die Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Registerkarten zu navigieren, reduziert wird.





Die Registerkarte "Vorfälle" wurde strategisch so konzipiert, dass sie sich in die Hexnode XDR (Extended Detection and Response) integrieren lässt und so eine effektive Brücke zwischen umfassender Endpunktverwaltung und fortschrittlichen Sicherheitsoperationen schlägt.

Verbesserungen bei Datenschutz und Compliance

Das Unternehmen baut seine Zero-Trust-Fähigkeiten erheblich aus und bietet ein verbessertes Compliance-Framework für iOS-, Android-, Windows- und macOS-Plattformen.

Dieses neue Framework ermöglicht benutzerdefinierte Compliance-Prüfungen, sodass Administratoren Regeln mit mehreren Bedingungen definieren und Richtlinien basierend auf Faktoren wie Netzwerkstatus, Gerätestatusmetriken und Gerätebesitzmodellen durchsetzen können.





Durch Integrationen wie Okta Device Trust und Microsoft Intune Conditional Access können Unternehmen sicherstellen, dass nur vertrauenswürdige Benutzer und geprüfte Geräte auf sensible Unternehmensdaten zugreifen können.

Diese granularen Richtlinienkontrollen helfen Unternehmen, sich an die DSGVO und die hohen Datenschutzstandards in Deutschland anzupassen.

Optimierte Lösung für Managed Service Provider (MSP)

Um seinen Partnern einen besseren Service bieten zu können, hat Hexnode Hexnode UEM MSPeingeführt, eine zentralisierte Multi-Tenant-Management-Plattform. Die Plattform bietet nun eine klarere Gerätetransparenz, vereinfachten Import/Export von Richtlinien und ein flexibles Abonnementmodell, wodurch MSP-Partner mehr Kontrolle über die Lizenzverteilung und das Kundenmanagement in den Kundennetzwerken erhalten.

"Zuverlässigkeit, Datenschutz und Betriebskontinuität sind für DACH-Unternehmen von entscheidender Bedeutung", sagte Apu Pavithran, CEO und Gründer von Hexnode. "Die neuesten Verbesserungen von Hexnode ermöglichen es Unternehmen, Endgeräte sicher und in großem Umfang zu verwalten und gleichzeitig strenge Compliance-Anforderungen zu erfüllen und verteilte Belegschaften zu unterstützen."

Über Hexnode

Hexnode, die Unternehmenssoftwaresparte von Mitsogo, ist ein führender Anbieter von Endpunktlösungen, die die Verwaltung und Sicherheit optimieren. Hexnode UEM bietet eine leistungsstarke, autonome und KI-gestützte Endpunktverwaltung, während Hexnode XDR proaktive Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen ermöglicht. Hexnode unterstützt Unternehmen in über 130 Ländern und baut weiterhin ein nahtloses Ökosystem vernetzter Tools auf, eine Software nach der anderen.

