Premstätten/München (www.anleihencheck.de) - ams OSRAM kündigt partielles Rückkaufangebot für ausstehende Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 an - Anleihenewsams OSRAM (die "Gesellschaft") (ISIN AT0000A3EPA4/ WKN A40QVT) gibt die Einleitung eines Rückkaufangebots für Wandelanleihen bekannt und lädt die derzeitigen Anleihegläubiger ein, Angebote zum Verkauf von bis zu EUR 300 Mio. des Nominalwertes der ausstehenden Wandelanleihen in Höhe von EUR 760 Mio. mit Fälligkeit in 2027 (ISIN DE000A283WZ3/ WKN A283WZ) einzureichen (die "Anleihen") (das "Rückkaufangebot"), so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
