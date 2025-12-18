Premstätten/München (www.anleihencheck.de) - ams OSRAM kündigt partielles Rückkaufangebot für ausstehende Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 an - Anleihenewsams OSRAM (die "Gesellschaft") (ISIN AT0000A3EPA4/ WKN A40QVT) gibt die Einleitung eines Rückkaufangebots für Wandelanleihen bekannt und lädt die derzeitigen Anleihegläubiger ein, Angebote zum Verkauf von bis zu EUR 300 Mio. des Nominalwertes der ausstehenden Wandelanleihen in Höhe von EUR 760 Mio. mit Fälligkeit in 2027 (ISIN DE000A283WZ3/ WKN A283WZ) einzureichen (die "Anleihen") (das "Rückkaufangebot"), so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.