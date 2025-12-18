Die VW Konzernlogistik in Wolfsburg steuert die Logistikketten der gesamten Volkswagen-Gruppe. Sie vernetzt 8.500 Lieferanten, 112 Fabriken und über 150 Absatzmärkte. Diesel-Lkw sind dabei ein wichtiges Transportmittel, aber sehr CO2-intensiv. Für Simon Motter, Leiter der VW Konzernlogistik, gibt es keine Zweifel: "Batterie-elektrische Trucks sind die Zukunft", sagte er uns jüngst bei einem Event in München. Die VW Konzernlogistik, das sind 800 mehrheitlich ...

