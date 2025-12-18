Die Aktie von PayPal gerät erneut unter Analystendruck. Morgan Stanley hat den Bezahldienst von Equalweight auf Underweight abgestuft und das Kursziel kräftig von 74,00 auf 51,00 US-Dollar gesenkt. Das entspricht einer Reduktion von rund 31 Prozent und unterstreicht die wachsende Skepsis gegenüber den kurzfristigen Wachstumsaussichten.Morgan Stanley sieht strukturelle Probleme, die schwerer wiegen als die niedrige Bewertung. Konkret äußert die Investmentbank Zweifel an der Weiterentwicklung der ...

