Die Douglas-Aktie zeigt sich am Donnerstagmorgen hochvolatil. Nachdem der Kurs der Beauty-Kette am Morgen zeitweise zweistellig einbricht, macht er im Laufe des Vormittags den Kurseinbruch fast vollständig wett. Sind sich Anleger nicht sicher, wie sie die Jahreszahlen und die Prognose von Douglas zu interpretieren haben? Und ist die Aktie einen Kauf wert? Schwaches Wachstum Douglas litt im letzten Geschäftsjahr, das bis Ende September lief, unter ...

