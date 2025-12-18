Regula, ein globaler Entwickler von Lösungen für die Identitätsüberprüfung, wurde von Kunden ausgezeichnet als einer der am schnellsten wachsenden und vertrauenswürdigsten Anbieter im Markt für Produkte zur Identitätsüberprüfung. Regula schneidet in drei G2 Winter 2026 Grid Reports for Identity Verification am besten ab.

In dieser Saison wurde Regula in G2's Overall Grid for Identity Verification Software als führend ausgezeichnet, was eine sehr hohe Kundenzufriedenheit und eine steigende Marktpräsenz widerspiegelt. Das Unternehmen wurde auch als Nummer Eins im Momentum Grid Report for Identity Verification aufgeführt. Dies zeigt die steigende Nachfrage nach Regula's Lösungen und ein immer positiveres Feedback der Kunden. Darüber hinaus erscheint Regula als führend im EMEA Regional Grid Report for Identity Verification, was auf schnelles Wachstum in Europa, dem Nahen Osten und Afrika hindeutet Regionen, in denen Sicherheit und eine optimale Verifizierung groß geschrieben werden.

Es geht dabei nicht nur um Auszeichnungen, vielmehr um einen Trend: Unternehmen benötigen in Zeiten von mehr betrügerischen Aktivitäten und immer komplexer werdenden Dokumenten eine gründlichere, wissenschaftlich basierte Identitätsbestätigung und Regula bietet sich da als Partner an.

Ein Jahr mit starkem, messbaren Wachstum

Die Auszeichnungen fallen mit anderen Meilensteinen von Regula zusammen:

Einführung der umfassenden IDV-Plattform

Ausweitung der weltweit größten Bibliothek von Vorlagen für Identitätsdokumente auf 16.000.

Ausgezeichnet mit den besten Ergebnissen bei NIST's Face Recognition Vendor Test (FRVT) bei der Schätzung aller Altersstufen.

Wachsende Nachfrage von Banken, Fintechs, Luftfahrt- und Telekomunternehmen und Regierungsbehörden

Diese Fortschritte zeigen, dass Regula sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von hochgradig präziser Identitätsüberprüfung auf Organisationsebene konzentriert, zu einer Zeit, in der Identitätsdiebstahl immer mehr zunimmt.

"Das Vertrauen der Kunden ist das eindeutigste Signal für einen guten Produkt-Markt-Fit," sagte Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer bei Regula. "Dass Regula als technisch führend und dynamisch ausgezeichnet wird, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind: Organisationen wollen eine Verifizierung, die genau, präzise und dem KI-unterstützten Betrug voraus ist. Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen das spornt uns an, noch besser zu werden."

Warum das für den Markt wichtig ist

Die Identitätsüberprüfung wird von einem Verfahren, das vorgeschrieben ist, zu einer Säule in der Sicherheitsstrategie. Da der KI-basierte Betrug sich ausbreitet und da die automatische Fälschung von Dokumenten immer einfacher wird, suchen Unternehmen immer häufiger nach Partnern mit den folgenden Fähigkeiten:

Genaue, forensische Untersuchung von Dokumenten

Erweiterte biometrische Überprüfung

End-to-End-Verifizierung

Flexible Bereitstellung in der Cloud, lokal vor Ort und hybrid.

G2's Winter 2026-Auszeichnungen bestätigen, dass Regula nicht nur ein Wettbewerber im Markt ist, sondern einen höheren Standard für zuverlässige Verifizierung setzt.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wird im Gartner Magic Quadrant for Identity Verification 2025 geführt.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

