FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 4,10 auf 3,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Immobilienfinanzierer stehe vor einem weiteren Übergangsjahr, schrieb Jochen Schmitt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar dürfte das Unternehmen wieder in die Gewinnzone zurückkehren, die Eigenkapitalrendite sollte aber niedrig bleiben. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./edh/ajx



