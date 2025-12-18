Neuss (ots) -Herzenswünsche erfüllen und ein Lächeln schenken - dort, wo es am meisten gebraucht wird: Zum 10. Mal haben Mobilize Financial Services und Yanfeng ihre Weihnachtswunschbaumaktion am gemeinsamen Unternehmenssitz in Neuss durchgeführt.Auch in diesem Jahr hingen am Weihnachtsbaum im Eingangsbereich des Standorts an der Jagenbergstraße 1 während der Adventszeit zahlreiche Wunschkarten von Bewohnerinnen und Bewohnern des Herz-Jesu-Pflegeheims sowie der Neusser Lebenshilfe.Beschäftigte von Yanfeng und Mobilize Financial Services konnten die Wunschkarten vom Weihnachtsbaum nehmen und in persönliche, weihnachtlich verpackte Geschenke verwandeln. Am 17. Dezember 2025 wurden die Geschenke an die Repräsentantinnen des Herz-Jesu-Pflegeheims und der Neusser Lebenshilfe überreicht."Der Weihnachtswunschbaum ist ein Symbol für Gemeinschaft und Anteilnahme - ein kleiner Beitrag, anderen eine Freude zu machen. Auch in diesem Jahr haben unsere Mitarbeitenden diese Aktion gerne unterstützt. Vielen Dank für das Engagement aller Beteiligten", sagt Claudia Edler-Corsini, Senior Manager Human Resources bei Yanfeng."Die Weihnachtszeit ist eine besondere Gelegenheit, gemeinsam Freude zu schenken. Mit unserer Wunschbaumaktion möchten wir Menschen zeigen, dass sie nicht vergessen sind. Jeder erfüllte Wunsch ist ein Zeichen von Wärme und Zusammenhalt", ergänzt Elvira Schuster, Direktorin HR von Mobilize Financial Services.Mobilize Financial Services und Yanfeng wünschen allen Bewohnern des Herz-Jesu-Pflegeheims und der Neusser Lebenshilfe ein frohes Weihnachtsfest und viel Freude mit den Geschenken!Über Mobilize Financial ServicesMobilize Financial Services ist die Marke für die Automobilbank RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Mobilize Financial Services bietet Produkte zu Finanzierung und Leasing durch die RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland sowie Versicherungen und Services durch dieRCI Versicherungs-Service GmbH über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.mobilize-fs.de | www.nissanfs.de | www.renault-bank-direkt.deÜber YanfengYanfeng ist ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sich auf automobiles Interieur, Exterieur, Sitze, Cockpit-Elektronik und passive Sicherheitssysteme fokussiert und aktiv neue Geschäftsfelder erschließt. Das Unternehmen beschäftigt global rund 57.000 Mitarbeiter an über 220 Standorten. Das technische Team von 4.100 Experten ist in zwölf Forschungs- und Entwicklungszentren und anderen regionalen Büros tätig und verfügt über umfassende Kompetenzen, einschließlich Engineering und Softwareentwicklung, Design und Testvalidierung. Yanfeng ist auf Smart-Cabin-Konzepte (Konzepte für intelligente Fahrgasträume) und Leichtbautechnologien spezialisiert und unterstützt Automobilhersteller dabei, mit marktführenden Lösungen den mobilen Innenraum der Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.yanfeng.com.Ansprechpartner für Medienvertreter:YanfengMariana Trstikova | Phone: +421 905 729 182 | E-Mail: mariana.trstikova@yanfeng.com | Yanfeng | Jagenbergstraße 1 | 41468 NeussUlrich B. Iwan | E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandJagenbergstr. 1 | 41468 NeussInternet: www.mobilize-fs.deOriginal-Content von: Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125761/6182429