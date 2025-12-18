© Foto: aktienlust

Der renommierte Börsenexperte Mick Knauff gewährt exklusive Einblicke in seine persönliche Einschätzung für das Börsenjahr 2026. Zugleich blickt er auch zurück auf das spannende Börsenjahr 2025. Und das hatte es wirklich in sich. KI-Trade, Trump, die Zinswende in den USA, neue Allzeithochs beim DAX und die Rohstoff-Rallye bei Gold und jetzt Silber - um nur einige der heißen Eisen für dieses Jahr zu nennen. Am Markt ist Bewegung zu spüren. Statt einer Jahresend-Rallye orientieren sich die Anleger seit November vermehrt an Valuetiteln, die im Hype des KI-Trades wenig Beachtung gefunden haben. Die Sektorrotation scheint im vollen Gange. [spotify]73wE3QaeETSQbKnZQ34v1U[/spotify] Zeit Mick …