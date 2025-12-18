9,6 Prozent hat die Lululemon-Aktie am vergangenen Freitag zugelegt, nachdem der Sportartikelhersteller Vortag nach US-Börsenschluss besser als erwartete Q3-Zahlen vorgelegt hatte. Am heutigen Donnerstag legt die Aktie nochmals nach und schießt vorbörslich um weitere rund sieben Prozent nach oben. Das ist der Auslöser.Der Kurstreiber kommt diesmal nicht aus dem operativen Geschäft, sondern von Aktionärsseite. Der aktivistische Investor Elliott Management - gegründet von Paul Singer, wegen seiner ...

