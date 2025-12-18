Es war bereits erwartet worden: Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins am Donnerstag auch ein viertes Mal in Folge nicht gesenkt. Somit verharrt er weiterhin bei 2,0 Prozent.Die Notenbank verweist darauf, dass sich die Inflation "auf mittlere Sicht beim Zielwert von zwei Prozent stabilisieren dürfte". Zuletzt lagen die Verbraucherpreise im Euroraum bei 2,1 Prozent.Zugleich meidet der EZB-Rat konkrete Hinweise zum weiteren Kurs. Man werde "von Sitzung zu Sitzung" entscheiden und sich strikt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
