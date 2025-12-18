Es war bereits erwartet worden: Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins am Donnerstag auch ein viertes Mal in Folge nicht gesenkt. Somit verharrt er weiterhin bei 2,0 Prozent.Die Notenbank verweist darauf, dass sich die Inflation "auf mittlere Sicht beim Zielwert von zwei Prozent stabilisieren dürfte". Zuletzt lagen die Verbraucherpreise im Euroraum bei 2,1 Prozent.Zugleich meidet der EZB-Rat konkrete Hinweise zum weiteren Kurs. Man werde "von Sitzung zu Sitzung" entscheiden und sich strikt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.