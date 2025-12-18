© Foto: David Zalubowski - AP/dpa

Die US-Verbraucherpreise stiegen im November nur um 2,7 Prozent, deutlich weniger als erwartet. Was bedeutet das für die Geldpolitik der Fed? Könnte die Zentralbank die Zinsen noch weiter senken?Im November stiegen die Verbraucherpreise in den USA weniger stark als erwartet, was den Anlegern Hoffnung auf eine mögliche Lockerung der US-Geldpolitik gibt. Der Verbraucherpreisindex (VPI) stieg laut einem verspäteten Bericht des Bureau of Labor Statistics um annualisierte 2,7 Prozent. Von Dow Jones befragte Ökonomen hatten einen Anstieg von 3,1 Prozent erwartet. Auch der Kern-VPI, der die volatilen Preise für Lebensmittel und Energie ausklammert, fiel mit 2,6 Prozent über zwölf Monate niedriger …