Neue Dimensionen: Sitka Gold plant 2026 Rekord-Bohrprogramm auf RC Gold-Projekt im Yukon

Historisch größtes Bohrprogramm: Sitka Gold treibt die Entwicklung eines neuen Goldcamps im Tombstone Belt voran.

Mit bis zu 60.000 Bohrmetern will Sitka Gold 2026 die Dimension des RC Gold-Projekts im Tombstone Gold Belt weiter ausloten - mit Fokus auf die neue Rhosgobel-Entdeckung sowie die Lagerstätten Blackjack und Eiger.

Sitka Gold fährt Bohraktivitäten am RC Gold-Projekt kräftig hoch

Sitka Gold (TSXV: SIG; FSE: 1RF; OTCQB: SITKF) hat mit dem in Whitehorse ansässigen Bohrexperten Kluane Drilling Ltd. einen Vertrag über bis zu 60.000 Meter an Diamantbohrungen für das Jahr 2026 auf dem unternehmenseigenen RC Gold-Projekt im Yukon geschlossen. Es handelt sich um das bisher größte Bohrprogramm auf dem Projekt - und faktisch um eine Verdopplung der gesamten seit 2020 niedergebrachten Bohrmeter!

Das RC Gold-Projekt liegt im produktiven Tombstone Gold Belt und umfasst ein zusammenhängendes, straßenzugängliches Landpaket von rund 431 Quadratkilometern. Ziel der massiv erweiterten Aktivitäten 2026 ist es, zu zeigen, dass RC Gold mehrere goldführende Lagerstätten innerhalb des so genannten Clear Creek Intrusive Complex (CCIC) beherbergt und damit das Potenzial eines neuen Goldcamps im Yukon besitzt.

Kluane Drilling verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Diamantbohren im Yukon und international. Das Unternehmen begleitete Sitka Gold bereits in den vergangenen drei Jahren durch Winter- und Sommerprogramme auf dem RC Gold-Projekt und schloss das Bohrprogramm 2025 nach Angaben von Sitka termingerecht und unter Budget ab - immer wichtig für Explorationsunternehmen. Auf dieser Basis soll die Zusammenarbeit 2026 deutlich ausgeweitet werden.

Rhosgobel im Fokus: Sitka Gold arbeitet am dritten Goldsystem

Ein wesentlicher Teil der bis zu 60.000 Bohrmeter wird im kommenden Jahr auf das Rhosgobel-Ziel entfallen. Sitka Gold hatte dort 2025 ein neues intrusionsbezogenes Goldsystem identifiziert, das nach Unternehmensangaben als potenziell dritte Goldlagerstätte innerhalb des Clear Creek Intrusive Complex interpretiert wird.

Im Zuge des Entdeckungsprogramms 2025 wurden bei Rhosgobel sichtbare Goldmineralisation über große Bereiche an der Oberfläche kartiert, was zur Aufstockung des ursprünglichen Bohrplans führte. Erste Analysenergebnisse fielen nach Angaben des Unternehmens "außergewöhnlich" aus: Ein herausgestellter Abschnitt aus Bohrloch DDRCRG-25-010 umfasst 235,9 Meter mit 1,11 g/t Gold ab der Oberfläche, einschließlich 40,0 Metern mit 2,01 g/t Gold und 10,0 Metern mit 5,29 g/t Gold.

Zusätzliche geochemische und geophysikalische Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Rhosgobel-Intrusion in alle Richtungen Erweiterungspotenzial besitzt. Das Zielgebiet liegt innerhalb eines breiten Korridors reduzierter, intrusionsbezogener Goldmineralisation (RIRGS), wie er für den Tombstone Gold Belt typisch ist. Mit weiteren Bohrungen 2026 will Sitka Gold die Ausdehnung, Geometrie und interne Strukturen der Rhosgobel-Zone besser definieren und klären, ob sich das System zu einer großvolumigen Lagerstätte entwickeln könnte.

Parallel zu den Bohrungen in Rhosgobel sollen auch andere Zielbereiche im CCIC mit bereits erfolgreichen ersten Bohrkampagnen weiterverfolgt sowie zusätzliche, durch Gold-in-Boden-Anomalien definierte Zielgebiete in den Bohrstatus überführt werden.

Blackjack und Eiger: RC Gold-Projekt mit wachsender Ressourcengrundlage

Neben Rhosgobel bleiben die bereits definierten Goldlagerstätten Blackjack und Eiger Eckpfeiler der Arbeit von Sitka Gold auf RC Gold. Beide Lagerstätten repräsentieren typische Reduced Intrusion-Related Gold Systeme (RIRGS) mit großvolumiger, überwiegend nahe der Oberfläche gelegener Mineralisation.

Für Blackjack liegt eine Ressourcenschätzung mit 1,291 Mio. Unzen Gold in der angezeigten Kategorie (39,96 Mio. Tonnen mit 1,01 g/t Au) und weiteren 1,044 Mio. Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie (34,60 Mio. Tonnen mit 0,94 g/t Au) vor. Auf Eiger wurden 440.000 Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie (27,36 Mio. Tonnen mit 0,50 g/t Au) ausgewiesen. Beide Goldlagerstätten bleiben in der Tiefe und seitlich offen.

Insbesondere bei Blackjack haben Tiefenbohrungen 2025 aufhorchen lassen. Bohrloch 076 durchschnitt ab 806 Metern Tiefe 65,0 Meter mit 2,00 g/t Gold, einschließlich hochgradigerer Intervalle von 8,0 Metern mit 4,80 g/t Gold und 6,26 Metern mit 5,53 g/t Gold. Zusätzlich wurde ein breiter Abschnitt ab nur 9 Metern Tiefe mit 164,8 Metern von 0,82 g/t Gold angetroffen, einschließlich 119,0 Metern mit 1,05 g/t, 37,9 Metern mit 2,05 g/t und 11,5 Metern mit 4,32 g/t Gold. Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial, bei Blackjack neben großvolumigen Tagebauressourcen auch tiefere, höhergradige Zonen für eine mögliche Untertageausbeute abzugrenzen.

Auch andere Ziele im CCIC liefern signifikante Abschnitte. So bestätigten Bohrungen in der Contact-Zone Goldmineralisation ab Oberfläche, etwa 119,0 Meter mit 1,01 g/t Gold einschließlich hochgradigerer Teilintervalle. Sitka Gold plant, diese Zonen 2026 mit zusätzlichen Bohrungen weiter auszubauen und in einen Ressourcenstatus zu überführen.

Solide Finanzierung und groß angelegtes Programm für das RC Gold-Projekt

Für das deutlich ausgeweitete Arbeitsprogramm 2026 sieht sich Sitka Gold finanziell gut aufgestellt. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 45 Mio. CAD an Barmitteln und ist schuldenfrei. Damit ist das umfangreiche Bohrprogramm auf dem RC Gold-Projekt im kommenden Jahr voll finanziert.

Zusätzlich zu den neuen Bohrplänen steht noch ein signifikanter Nachrichtenpuffer aus: Insgesamt 35 Diamantbohrungen aus der Saison 2025 mit einer Gesamtlänge von 11.279 Metern warten noch auf endgültige Analysenergebnisse. Diese Resultate werden wichtige Hinweise für die Feinplanung der Bohrziele 2026 liefern - sowohl für Rhosgobel als auch bei Blackjack, Eiger, Contact, Pukelman, BearPaw und weiteren Zonen innerhalb des Clear Creek Intrusive Complex.

Das RC Gold-Projekt umfasst insgesamt elf mittel-kretazische Intrusionen, die bereits in mehreren Teilbereichen RIRGS-typische Goldmineralisation mit Abschnittswerten von über 100 g*m (g/t Au x Meter) gezeigt haben. Alle wichtigen Zielgebiete sind durch ein internes Straßennetz verbunden, was die Logistik der Bohrprogramme erheblich erleichtert und ganzjährige Arbeiten im Projektgebiet ermöglicht.

Mit dem nun vereinbarten 60.000-Meter-Bohrprogramm, der neuen Entdeckung bei Rhosgobel und den wachsenden Ressourcen bei Blackjack und Eiger setzt Sitka Gold den nächsten Schritt in der systematischen Weiterentwicklung des RC Gold-Projekts. Angesichts des weiter außergewöhnlich positiven Metallpreisumfelds sind wir deshalb schon sehr gespannt auf das Jahr 2026!

Disclaimer

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA8606471065