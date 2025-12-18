Köln (ots) -Unter dem Weihnachtsbaum liegt eine Gitarre - und dann? Viele Einsteigerinnen und Einsteiger scheitern in den ersten Wochen an der Frage, wo und wie sie am besten anfangen sollen. YouTube bietet zwar unzählige Tutorials, doch gerade das Überangebot macht die Orientierung schwer. Die Guitar Summit Academy hat jetzt mit "Acoustic Essentials" eine dreiteilige Videokurs-Reihe veröffentlicht, die genau hier ansetzt: strukturiert, motivierend und mit klarem Ziel vor Augen.Eine Lehrerin, die weiß, wie Lernen funktioniertEntwickelt hat den Kurs Sophie Chassée - Singer-Songwriterin, Gitarristin und eine der spannendsten jungen Stimmen der deutschen Musikszene. Bekannt durch ihre Zusammenarbeit mit AnnenMayKantereit, Stefanie Heinzmann und den Heavytones sowie durch ihre eigenen Solo-Projekte, begeistert ihre Mischung aus Fingerstyle, warmem Gesang und eigenem Songwriting längst auch international. Doch mindestens genauso wichtig: Sophie hat selbst erlebt, wie es sich anfühlt, "ins Nichts" zu üben - ohne Ziel, ohne Erfolgserlebnis, ohne Freude."Durch meine eigenen Erfahrungen weiß ich, was auf Schülerinnen und Schüler motivierend wirkt und was nicht", sagt sie. "Deswegen versuche ich möglichst empathisch und zielführend, Anfängerinnen und Anfänger an ihr neues Instrument heranzuführen." Ihre Methode: Von Anfang an echte Songs spielen, statt nur abstrakte Technik zu pauken. Kleine Erfolgserlebnisse schaffen, auf denen aufgebaut werden kann.Drei Kurse, drei Schritte - ein durchdachter Aufbau"Acoustic Essentials" besteht aus drei Teilen, die einzeln funktionieren, aber sinnvoll aufeinander aufbauen. Im ersten Kurs geht es um die absoluten Basics: Wie hält man die Gitarre richtig? Wie greift man die Saiten? Wie entstehen aus einzelnen Griffen die ersten Akkorde? Am Ende steht bereits der erste kleine Song - ein Erfolgserlebnis, das Lust auf mehr macht.Teil zwei widmet sich dem Rhythmus und der Begleitung. Hier lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie man mit der rechten Hand verschiedene Anschlagmuster spielt und Songs rhythmisch begleitet - so wie man es von Pop- und Rock-Klassikern kennt. Auch etwas anspruchsvollere Griffe kommen hinzu. Zwei komplette Lieder zeigen, wie das Gelernte in der Praxis klingt.Der dritte Kurs führt in eine besonders elegante Spielweise ein: das Zupfen einzelner Saiten statt des Anschlagens aller Saiten auf einmal. Diese Technik erzeugt einen sanften, melodischen Klang und eröffnet neue musikalische Möglichkeiten. Zum Abschluss gibt es wieder einen vollständigen Song, der alle Elemente des Kurses vereint.Keine Angst vor dem falschen InstrumentEin häufiger Irrtum: Anfängerinnen und Anfänger bräuchten zwingend eine Konzertgitarre. Sophie sieht das anders: "Jede Person hat individuelle Vorlieben und einen anderen Körperbau. Ich würde allen empfehlen, Gitarren auszuprobieren und genau darauf zu achten, wie sich das Instrument anfühlt." Sie selbst hat ihre ersten Grundlagen auf einer E-Gitarre erlernt - ganz entgegen gängiger Lehrmeinungen. "Und geschadet hat es mir nicht", sagt sie lachend.Entscheidend sei vor allem ein positives Gefühl zum Instrument - und genau das vermittelt ihr Kurs: praxisnah, ohne Überforderung, mit viel musikalischem Gefühl.Geschenkidee mit EinführungspreisBesonders in der Vorweihnachtszeit könnte "Acoustic Essentials" eine sinnvolle Ergänzung zur Gitarre unter dem Baum sein - oder eine Motivation für alle, die schon länger mit dem Gedanken spielen, endlich anzufangen. Bis zum 11. Januar 2026 gibt es sowohl die drei Einzelkurse als auch das Gesamtpaket zum vergünstigten Einführungspreis: Einzelkurse kosten jeweils 39 Euro (Code: ACOUSTIC-SINGLE), das Bundle mit allen drei Teilen 99 Euro (Code: ACOUSTIC-BUNDLE).Weitere Informationen, Video-Trailer und die Kurse selbst gibt es unter www.guitarsummit.de/acoustic-essentialsÜber Sophie ChasséeSophie Chassée ist Singer-Songwriterin, Gitarristin und Bassistin. Sie tourt international, hat gerade ihr neues Album aufgenommen und trat beim Guitar Summit 2025 in Mannheim auf. Mit ihrer empathischen Art, komplexe Inhalte verständlich zu vermitteln, hat sie bereits zahlreiche Schülerinnen und Schüler inspiriert.Pressefotos finden Sie unter folgendem Link: Download Presskit (https://www.guitarsummit.de/app/uploads/2025/12/Presskit_Acoustic-Essentials_Sophie-Chassee.zip)Pressekontakt:Frank DiesveldMobil +49 (0) 171 / 3050393diesveld@guitarsummit.deOriginal-Content von: Ebner Media Group GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181037/6182484